Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 luglio 2019: l’Ariete è ben disposto con gli altri, i Bilancia devono aprirsi all’amore

Sabato 27 luglio 2019.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Se un’unione ha vissuto una crisi si può trovare un accordo. È chiaro che ci vuole la complicità di entrambi. Semmai, i legami più pesanti sono con l’Acquario, con il segno zodiacale dello Scorpione, il Toro, per in generale questo è un momento in cui l’Ariete si predispone in maniera positiva nei confronti degli altri. Tu sei talmente tanto disponibile che pensi che gli altri debbano esserlo allo stesso modo, ma non è sempre così. Sei generoso e gli altri potrebbero non esserlo. Ecco perché a volte dici troppo, parli troppo, o magari non credi che una situazione da niente possa diventare grave o particolare. Da circa un anno e più Saturno dissonante ha portato qualche Ariete a ripensare in maniera critica alle sue decisioni, a certe scelte operate nel passato. Adesso si parte su nuove basi più positive;

Toro. Questo fine settimana andrebbe vissuto in allegria. Purtroppo le prime giornate di agosto possono portare una sorta di conflitto, tensione. Io direi addirittura di tenersi lontano da situazioni che possono creare qualche problema, per esempio: attenzione all’aria condizionata. Molti Toro soffrono di gola, secondo l’astrologia questo è il punto debole. Queste sono 48 ore un po’ sotto pressione. Conflitti da superare;

Gemelli. Miglioramenti che possono essere anche anticipatori di soluzioni. In questo momento è la famiglia- se ne hai una- a salvarti oppure l’amore. Anzi, agosto è proprio il mese da dedicare ai sentimenti perché se guardo le questioni di lavoro c’è stata tanta tribolazione o comunque ancora sono in corso dei problemi. Da chi deve salvare capra e cavoli e a chi invece di punto in bianco si è trovato non dico in mezzo a una strada ma on una condizione diversa da quella che avrebbe immaginato, molti Gemelli si stanno chiedendo “Quale sarà il mio futuro nell’ambito del lavoro?”. E come dicevo di recente, sono pochi quelli talmente ricchi, talmente benestanti e forti che dicono stop perché possono permetterselo;

Cancro. Questi due giorni del weekend portano tranquillità in vista di una settimana che partirà con ottime stelle già da lunedì 29. Favorito chi ha un lavoro in proprio, nonostante mille critiche o persone che tentano di bloccarti. Il problema dei Cancro è la prevenzione, non certo dei nati Cancro ma di quelli che osservano i nati Cancro, quindi in questo periodo potresti iniziare a fare un lavoro particolare, o già da mesi magari hai cambiato mansione e ci sono persone che pensano che tu non sia all’altezza oppure cercano di non darti manforte rispetto a quello che fai perché preferiscono che tu non cresca. Non sottovalutare i nuovi incontri d’amore.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Vittorie in vista. Vittoria anche per il mese di agosto. Chi si prepara bene può farcela. Il Leone ha una grande capacità di rivalsa perché detesta essere l’ultimo della fila, e questo comporta inevitabilmente una grande preparazione. Sbaglia il Leone che pensa di essere primo in assoluto perché lo merita senza far nulla. Ma la maggioranza dei Leone si prepara bene, quindi chi ha affrontato un esame di recente, una prova, se ha avuto la giusta preparazione nel passato dovrebbe avercela fatta e ce la farà perché anche agosto permette di fare qualcosa in più;

Vergine. Per la Vergine sabato e domenica sono giornate un po’ scollate dalla realtà. E se c’è una cosa che tu detesti sono proprio le persone che non sono attente a tutto ciò che le circonda. Ecco perché in questo periodo potresti tirare le orecchie a qualcuno che spende troppo, in famiglia si comporta in maniera sbagliata. Potresti redarguire chi non è dalla tua parte. In amore bisogna stare attenti ed evitare piccole complicazioni. Fase comunque molto progettuale. I lavoratori in proprio, gli imprenditori, avranno occasioni per fare qualcosa in più anche a livello contrattuale;

Bilancia. La Bilancia ha qualche questione di lavoro ferma al palo. In amore resta possibile un recupero. È chiaro che ognuno ha una vita diversa, però ci sono emozioni in comune, quindi anche chi si è separato può trovare un sentimento speciale. Agosto, per chi è solo, sarà un mese da vivere in maniera molto libera, frequentando luoghi in cui sia facile fare incontri. Quindi direi no a eremitaggi pensierosi, sì a situazioni che possano dare spazio alla socievolezza;

Scorpione. Se sei solo, parzialmente libero, beh insomma questo è un momento in cui ti chiedi che cosa desideri dalla tua vita sentimentale. Un po’ come l’Acquario, lo Scorpione in questi giorni è in conflitto con l’ambiente, quindi è probabile che ci siano delle piccole tensioni, che qualcuno ti accusi di qualcosa. Pensano che tu abbiano sbagliato? Potrebbero anche redarguirti. Devo dire che tu hai ragione nel cercare delle soluzioni d’amore e delle certezze, però bisogna vivere anche al passo con i tempi. Vi ho spiegato tante volte che 20 anni fa, quando parlavo in televisione o alla radio, spesso mi riferivo a sentimenti duraturi: matrimonio, convivenze. Oggi non lo faccio più perché non c’è questa chiusura nei confronti delle relazioni a lunga scadenza, però i tempi sono un po’ cambiati, le persone ci pensano molto prima di sposarsi, convivere. Quindi lo Scorpione, che un po’ da questo punto di vista è tradizionalista, deve stare attento e non cadere nella trappola dei sentimenti convenzionali, dei tradimenti che ci sono stati o sospettati. Insomma, le gelosie e le tensioni generiche riguardanti l’amore vanno messe un po’ al bando. C’è anche qualche Scorpione che vive liberamente l’amore proprio per non soffrire.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. In questo weekend devi stare un po’ attento alle circostanze un po’ strane che possono capitare nel rapporto con gli altri; poi è probabile che tu abbia un progetto in ballo che non va, e dunque qualche ripensamento, o qualche ritardo: c’è qualcosa da chiarire. Ora non stai subendo le decisioni di altri ma stai scegliendo in prima persona ciò che desideri fare. Questo è molto importante. Speriamo che queste tue decisioni non si scontrino con intenzioni di altre persone che ti sono attorno e che la pensano diversamente da te;

Capricorno. Se non trovi la persona giusta puoi stare da solo per mesi, ma così facendo puoi anche pensare- nel tempo- “Sto bene da solo”. Ma sei sicuro che sia così? Spesso il Capricorno, per paura di provare nuove emozioni e magari prendere delle fregature, rielabora vecchi amori. Perdona. I perdoni del Capricorno non sono mai totali perché, come ho spiegato anche ieri, quando un Capricorno ti dà fiducia e tu non rispetti il patto iniziale, quindi non sei degno di quella fiducia, non sarà più la stessa persona con te. In casi particolari non si esclude comunque, ad agosto, un ritorno di fiamma;

Acquario. L’Acquario sabato e domenica vive delle giornate in cui si sente un pochino più libero e forse è proprio questa la chiave del successo, cioè cercare di evitare complicazioni e prendere un po’ tutto in maniera serena, diciamo vivere alla giornata. Evita gli sforzi fisici, evita situazioni di grande impegno e anche piccoli contrasti. Nell’ambito del lavoro non è che proprio vada tutto lisci come l’olio e in questo periodo devi anche capire quanto sia importante impegnarti e quanto sia il guadagno netto rispetto alla tua preparazione, rispetto alla tua esposizione, perché qui non tornano i conti;

Pesci. In questo weekend ti chiedo di non fare troppo. Tra l’altro, sabato e domenica sono giornate che potrebbero farti vivere anche un piccolo sbandamento emotivo. Capita, ai nati sotto il segno dei Pesci, ogni tanto di pensare al passato e quando ci accade ci sono anche dei piccoli mancamenti. Poi sappiamo che questo è un segno che si commuove facilmente. I più cattivi dicono che in nati sotto questo segno zodiacale hanno “il rubinetto sempre pronto”, nel senso che lo aprono e piangono. In realtà sono delle persone molto sensibili, e quindi quando una persona nata sotto questo segno zodiacale è triste ha bisogna davvero di conforto. Non bisogna prendere in giro questi sentimenti che sono reali. Devi mettere in conto oggi qualche ritardo.

