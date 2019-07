Stasera in tv | Cosa c’è in tv oggi sabato 27 luglio 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, sabato 27 luglio 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, sabato 27 luglio 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone lo speciale “Techetechete’ – Superstar – Pronto, Raffaella? Sono Mina!”. In seconda serata, la miniserie “C’era una volta Studio Uno”.

Su Rai 2 va in onda il film “La doppia immagine dei miei desideri”: Kelly, madre single, è preoccupata per l’andamento scolastico di sua figlia Emily. Assume un tutor, il giovane Devin, che, però, inizia ad essere ossessionato dalla sua somiglianza con una sua ex. A seguire, un nuovo episodio della serie tv “Bull”.

Su Rai 3 va in onda il film “Cinderella Man-Una ragione per lottare”: il film è ambientato durante il periodo della grande depressione americana. Un giovane pugile irlandese proveniente da una carriera rovinosa, riesce a battere il campione del mondo diventando un simbolo della speranza per le persone. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata della soap opera “Una vita”, seguita da “Festivalbar story”.

Su Canale 5 va in onda, in replica, “Ciao Darwin 7”. In seconda serata, “Speciale Tg5”.

Su Italia 1 va in onda il film “Ritorno al futuro”: Marty incontra una sera il dott. Brown, un tipo spiritato che ha inventato una macchina del tempo perfettamente funzionante. Appena Brown finisce di spiegare al ragazzo come usare il veicolo, sopraggiungono i terroristi libici a cui ha rubato il plutonio per l’alimentazione e lo uccidono. Inseguito a sua volta, Marty aziona il meccanismo e finisce dritto nel 1955, dove incontra i genitori ancora ragazzi. A seguire, il film “Independence Daysaster – La nuova minaccia”.

Su La 7 va in onda un nuovo episodio di “Little murders”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Tv8 il film “Amanda Knox: la storia senza fine”: la notte dell’1 novembre del 2007, Meredith Kercher viene assassinata. i sospetti ricadono sulla sua coinquilina Amanda Knox e il fidanzato Raffaele Sollecito: inizia un processo che divide l’opinione pubblica.

Maria Rita Gagliardi