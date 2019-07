Calciomercato, ipotesi scambio Icardi-Milik fra Inter e Napoli per sbloccare la situazione

La grana Icardi non accenna a risolversi per l’Inter. La notizia venuta fuori nelle ultime ore riguarderebbe un clamoroso scambio di attaccanti Icardi-Milik fra Inter e Napoli. Ipotesi possibile o no?

Nel calciomercato, specie negli ultimi anni, siamo abituati a tutto. L’ipotesi rimbalzata oggi sarebbe quella di un clamoroso scambio di punte fra Inter e Napoli, con Mauro Icardi che si trasferirebbe a Napoli in cambio di un conguaglio economico più il polacco Arkadiusz Milik.

I nerazzurri non vogliono “svendere” il proprio ex capitano e hanno intenzione di non accettare richieste inferiori ai 70-80 milioni di euro. Viste le sempre maggiori difficoltà per arrivare a Lukaku, vero pallino di Antonio Conte, i nerazzurri stanno provando a inserire Icardi in qualche scambio di mercato. Anche Dzeko, che a inizio giugno pareva fosse destinato a giocare a San Siro, sembrerebbe essersi allontanato dai radar nerazzurri.

Telenovela Icardi: ipotizzato uno scambio Icardi-Milik fra Inter e Napoli

L’attaccante argentino dell’Inter tornerà ad allenarsi in gruppo la prossima settimana ad Appiano Gentile, senza però prendere parte alle esercitazioni tattiche e alle amichevoli della squadra. La situazione è sempre più complessa e ormai le strade fra il 26enne e l’Inter sono chiaramente divise.

Icardi e società stanno cercando la soluzione migliore per entrambi: l’attaccante ha fortemente voglia di rimettersi in gioco preferibilmente in Italia; dal canto suo l’Inter vorrebbe guadagnare molto dalla vendita di uno degli attaccanti maggiormente ambiti presenti sul mercato. Juventus e Napoli potrebbero essere le uniche due società italiane a permettersi Icardi: ecco spiegata l’ipotesi dello scambio Icardi-Milik per limitare il forte esborso economico della società partenopea.