La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 29/07/2019 al 04/08/2019

Ritorna il nostro appuntamento domenicale con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. In attesa di tornare a seguire in diretta la classifica con gli appuntamenti televisivi di Mezzogiorno in Famiglia, è la rubrica dell’oroscopo che Paolo Fox propone sul settimanale Di Più a farci da guida con le stelline dei segni più fortunati.

Tre stelle per Toro, Scorpione e Acquario

Toro. Per ora, non hai certezze in amore, oppure ti rendi conto che c’è qualcosa che non va. Si tratta solo di superare un fastidio fisico o familiare. Complicazioni, in questi primi giorni del mese di agosto, che si possono riversare sulle relazioni di lunga data, divenendo insostenibili: consiglio di evitare discussioni legate alla vita quotidiana. Tra mercoledì e giovedì bisognerà evitare ogni rischio, anche a livello fisico. La settimana non è delle migliori nemmeno per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Non arriva ciò che ti aspetti e non hai molta carica. Dovresti riposare. Il fine settimana ti porta le giornate migliori;

Scorpione. Situazioni lavorative che sembravano ferme adesso si rimettono in moto. Dovrai accettare un incarico che non ti soddisfa pienamente, ma nonostante tutto sei vicino al traguardo. Tieni sotto controllo la questione economica: il rischio è quello di buttarsi in degli affari poco redditizi.

Acquario. Nelle due prime settimane di agosto sarai sentimentalmente indeciso. Chi ha rotto una relazione sarà restio a rimettersi subito in gioco, e l’incontro con una persona nuova potrebbe non coinvolgerti pienamente. Il consiglio è quello di non perdere tempo ma, allo stesso tempo, di non essere troppo critico nel cercare una perfezione inesistente. Sul lavoro le tensioni si faranno sentire: qualcuno non si è comportato lealmente con te. Hai voglia di buttare tutto per aria ed è per questo che dovresti prenderti due settimane di relax. In questa settimana, ad ogni modo, non è il caso di azzardare perché si parte con dei dubbi.

Quattro stelle per Gemelli, Cancro, Vergine, Bilancia, Capricorno e Pesci

Gemelli. Potete vivere al meglio questa settimana, e per questo dovrete lasciare da parte le discussioni che ci sono state e che hanno riguardato il lavoro o il denaro e occuparvi dell’amore. Le persone single possono tornare serene, con la possibilità di allargare il giro delle loro conoscenze in vacanza. Chi ha voglia di costruire qualcosa di importante adesso può: con Leone e Ariete una bella complicità. Dal punto di vista lavorativo, non tutto è andato bene ultimamente. Non è stato per colpa tua. Hai dovuto sostenere troppe spese e per questo c’è bisogno di pianificare i conti. Primi giorni di agosto interessanti anche per le intuizioni;

Cancro. Il lavoro, specialmente le situazioni nate negli ultimi due mesi, ti hanno messo addosso un grande stress. Con la tua forza puoi superare numerosi problemi. Fai attenzione perché le scelte che farai adesso potranno essere decisive. Venere ha lasciato il tuo segno, ma questo non significa stop alle passioni. Martedì e mercoledì ci potrebbe essere qualche batticuore dato dalla Luna. Non devi pensare che tutti ce l’abbiano con te: se hai perso la pazienza è perché proprio tu a volte scegli di seguire percorsi in salita o attrazioni per persone difficili. Nel fine settimana sarai molto motivato, con molte buone intuizioni portate da Mercurio;

Vergine. Adesso puoi pensare all’amore, a definire meglio certe questioni, e mi riferisco anche a chi ha chiuso una storia e vuole ufficializzarne una nuova. Nel fine settimana avrai qualche vantaggio in più e potresti ricevere o fare una telefonata emozionante. Dal punto di vista lavorativo, è iniziata una fase importante che avrà un picco massimo alla fine dell’anno. Devi pensare a preparare la strada per i prossimi mesi. Sabato e domenica il passaggio della Luna nel segno darà indicazioni importanti;

Bilancia. Saturno, ancora dissonante, continua a causare ritardi nel lavoro. Nonostante ciò devi passare oltre. Non devi temere perché, se le riconferme non sono arrivate, ci sarà modo di vederle arrivare. In amore puoi risvegliare un amore. Ora sei ben disposto nei confronti degli altri e aperto, e questo ti consente di superare numerosi problemi incontrati di recente. Negli ultimi mesi hai vissuto delle limitazioni, in amore, dovute a delle afflizioni e a delle problematiche. Le giornate più interessanti della settimana quelle del weekend: qualcosa in più arriverà domenica;

Capricorno. Agosto ti permette di superare il momento non proprio splendido portato da luglio e di recuperare nei sentimenti. Le giornate più importanti della settimana saranno quelle dl weekend. Devi capire, adesso, che cosa desideri in amore: sei sicuro di non voler cancellare qualche brutta emozione che hai vissuto? Nel lavoro hai tante idee, ma soltanto una potrà andare lontano il prossimo autunno. Il consiglio è sempre quello di non guardare a situazioni passate, che si sono concluse: l’idea vincente è quella di partire con qualcosa di nuovo. Agosto, per te, sarà un mese meno confuso rispetto a luglio;

Pesci. In questi giorni tu non hai molta voglia di impegnarti nel lavoro e allora ci sarà una fase di stop. Devi staccare la spina e pensare ad altro per qualche giorno. Mercurio favorevole rendi lieti gli incontri. Qualche problema per chi è in coppia, perché potrebbe sentirsi non soddisfatto e non dirlo al partner, facendo finta di niente. Ma il silenzio non è un buon consigliere: il rischio è quello di accumulare insoddisfazioni e prendere, in fine, decisioni sbagliate o affrettate. Fortuna a corrente alternata nel corso della settimana: buone le giornate di lunedì e martedì, un po’ incolori le giornate del weekend.

Cinque stelle per Ariete, Leone e Sagittario

Ariete. Sei in vacanza? Ottima occasione per allargare il giro delle tue conoscenze, soprattutto in questa settimana che può essere speciale per innamorarti. Devi lasciarti andare alle emozioni, quelle più vere, perché un incontro potrebbe diventare più importante di quanto tu non possa immaginare. Adesso hai più voglia di reagire. Risposte e proposte in arrivo sul lavoro. Occasioni part-time in vista per i giovani, con possibilità di qualche situazione intrigante in arrivo. Tieni in considerazione una nuova idea. Se vuoi metterti in gioco puoi farlo: i primi giorni di agosto te ne danno l’opportunità;

Leone. Questo è il mese del Leone, e devo dire che le occasioni lavorative non mancheranno anche se ultimamente qualcosa non è andato per il verso giusto. A te piace provocare. Ci potranno essere grandi ritorni. Dovrai stare attento, però, a non spendere quattrini inutilmente. Dal punto di vista sentimentale, va sottolineata la presenza di Venere nel segno. Chi è solo cercherà l’avventura. Chi ha già accanto una persona può vivere momenti di grande passione. Questo periodo vi consente tutto: matrimoni, convivenze, mettere in cantiere un figlio e persino ricucire uno strappo dopo una separazione. Mercoledì e giovedì una forte congiunzione di pianeti nel tuo segno: la settimana è interessante;

Sagittario. È un periodo importante, per te, dal punto di vista lavorativo. Puoi fare nuovi programmi e progetti. Le giornate più fruttuose saranno quelle di mercoledì e giovedì. Giove, Marte e Venere, favorevoli in amore, possono permettere- a chi convive da tempo- di legalizzare un’unione. Chi è single potrà conoscere una persona speciale. Puoi fare vedere quanto vali e addirittura potresti essere interessato a più persone contemporaneamente. Per te fortuna, anche per recuperare dal punto di vista fisico e per iniziare delle cure mediche.

Maria Mento