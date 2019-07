Omicidio carabiniere, polemiche social: Rita Dalla Chiesa denuncia un utente che cita il padre

Anche dinnanzi alla morte di un Carabiniere, quando sarebbe opportuno probabilmente fare silenzio, si è capaci di far sorgere polemiche pretestuose di infinita durata.

E così, dopo un post in cui Saviano ha evidenziato la grave strumentalizzazione immediatamente seguente l’omicidio (quando ha preso a circolare la voce che gli assassini fossero due nordafricani), sui social s’è scatenato un pandemonio, con Rita Dalla Chiesa – divenuta opinion leader sovranista – in prima linea.

Rita Dalla Chiesa accusa quindi Roberto Saviano di strumentalizzare la vicenda, accusando una certa destra di aver strumentalizzato l’omicidio di Mario Cerciello Rega.

Accuse di strumentalizzazione contro accuse di strumentalizzazione, cui hanno fatto seguito copiose prese di posizione degli utenti sulle varie piattaforme.

E c’è chi, come troppo spesso accade in questi tempi bui in cui nei social esce il peggio dei più, interviene fuoriluogo e – stavolta dinnanzi alle, quantomeno brutte, immagini dell’americano accusato di aver accoltellato il vice-brigadiere bendato in caserma – decide di tirare nuovamente in ballo la conduttrice, figlia del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, ucciso dalla mafia nel 1982.

Adesso @ritadallachiesa ci dirà che sia giusto e normale il trattamento durante gli interrogatori..

Magari anche il padre faceva così#Carabiniereucciso #tortura2019 — nicolino (@nicolin_o) 28 luglio 2019

La Dalla Chiesa annuncia di essere pronta a sporgere denuncia.

Prima che dal nulla Matteo Salvini decida di intervenire

In una giornata come questa c’è chi infanga la memoria del Generale dei Carabinieri Carlo Alberto dalla Chiesa, eroe italiano giustiziato dalla mafia.

Vergognatevi!

Solidarietà a @ritadallachiesa, fa bene a denunciare. pic.twitter.com/P5UP8wNoSx — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 28 luglio 2019

E sembra tutta una grossa mancanza di rispetto nei confronti del Carabiniere ucciso.