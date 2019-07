Rassegna Stampa | Titoli principali quotidiani del 28 luglio 2019

Le principali notizie riportate sulle prime pagine dei cinque quotidiani più venduti in Italia.

Corriere della Sera

-“«Così ha ucciso il carabiniere»”

Il delitto di Roma. Di Maio: c’è poca sicurezza. Bufera sulla prof che esulta sui social e poi si scusa

Convalidato il fermo dei due americani, che non rispondono al giudice

Continuano a pieno ritmo le indagini sull’uccisione del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Ci sono molti punti, ancora oscuri, della vicenda che vanno chiariti. I due ragazzi americani, posti in stato di fermo per il delitto, non avrebbero risposto alle domande del giudice. Intanto, è spuntata una foto shock scattata in caserma: uno dei due indiziati, con le mani legate, seduto su una sedia e ha gli occhi bendati. Aperta un’inchiesta. Bufera sulla professoressa che aveva esultato per la morte del militare, salvo poi ritrattare. Di Maio ha lanciato l’allarme sicurezza: ce n’è poca.

-“Violata la «zona rossa»

Tensione al corteo No Tav”

La protesta. Mozione 5 Stelle contro l’opera. Salvini: indietro non si torna

Tensioni, ieri, al corteo contro la Tav, in Val di Susa. Un gruppo di attivisti contrari alla grande opera ha distrutto la recinzione creata dalle Forze dell’Ordine sulla strada che consente di raggiungere il cantiere della linea Torino-Lione. È seguito uno scontro tra le due fazioni, con lancio di sassi e lacrimogeni. Violata la zona rossa del cantiere di Chiomonte. Ma dal Governo, più che risposte, arriva il sentore della divisione: i 5 Stelle, contrari, hanno messo in piedi una mozione. Salvini fa sapere che si andrà avanti.

Il Sole 24 Ore

-“Imu e Tasi, manca il 26% dei pagamenti

Record al Sud”

Verso la manovra. In cantiere la riforma che supera la Tasi e introduce il bollettino precompilato per combattere il sommerso

Situazione pagamento tasse. Record negativo per il Sud Italia, dove il 26% dei pagamenti su Imu e Tasi non è stato effettuato. Intanto, per fare in modo di combattere con maggiore efficacia l’evasione fiscale, la riforma introdurrà il bollettino precompilato per il pagamento della Tasi.

-“Tassi negativi per il 62% dei bond europei”

Inchiesta. Titoli di Stato decennali sottozero

L’inchiesta sui titoli di Stato che spaventa: circa il 62% dei bond europei hanno tassi negativi (ciò significa che, al contrario di quanto dovrebbe avvenire, il debitore viene pagato dal creditore). Il record di tutti i tempi, in questo senso, era stato toccato nel giugno 2016, con 12168 miliardi: questa la cifra raggiunta dai bond sottozero.

La Gazzetta dello Sport

-“Lukaku-Juve si può”

Scambio con Dybala: i bianconeri sorpassano l’Inter

Marotta cercherà di chiudere subito Deko e se perdesse il belga potrebbe buttarsi su Cavani

L’Inter rischia di perdere l’affare Lukaku. La Juventus si è inserita nella trattativa e si sarebbe addirittura avvantaggiata sui rivali, proponendo uno scambio con Dybala. Se lo scambio non dovesse riuscire, Marotta ha già pensato a un’alternativa: Edinson Cavani.

-“Sette d’oro”

Il Settebello cancella la Spagna. È mondiale

Quadarella d’argento

«Ledecky ora posso batterti»

Gli uomini della nazionale di pallanuoto maschile hanno battuto in finale la Spagna e hanno vinto la medaglia d’oro ai mondiali di Gwangju. Risultato che ai ragazzi del Settebello mancava da 8 anni (l’ultimo oro mondiale, prima di questo, nel 2011). Altro bel risultato negli 800 stile libero: argento per Simona Quadarella, che prende la misure a Kathleen Genevieve Ledecky. La sfida, per il futuro, è lanciata.

La Repubblica

-“Un morto, troppe ombre”

Il giallo del Carabiniere ucciso

Convalidato l’arresto per i due americani. Elder l’omicida faceva uso di psicofarmaci: “Non pensavo fosse un carabiniere”. Ritrovato in hotel il coltello del delitto. Dubbi sulla dinamica dei fatti

Foto shock dell’interrogatorio in caserma. L’Arma: “metodi inaccettabili”

Attenzione massima sul caso del vicebrigadiere ucciso a Roma da due americani. L’omicida faceva uso di psicofarmaci. Gli inquirenti indagano ma ci sono delle zone buie che alimentano i dubbi sulla dinamica dei fatti. L’Arma ha aperto un’inchiesta sulla foto shock scattata in caserma a uno dei due ragazzi fermati.

-“Il Settebello torna d’oro”

Campioni del mondo, battuta la Spagna

Otto anni dopo l’ultimo titolo mondiale conquistato (2011), l’Italia della pallanuoto torna sul tetto del mondo vincendo l’oro ai Mondiali di nuoto della Corea del Sud.

La Stampa

–“L’ho ucciso, non sapevo che fosse un carabiniere”

Tutte le ombre del delitto

Roma. Di Maio attacca sulla criminalità. La confessione dell’americano

Salvini: se non passa il decreto sicurezza-bis questo governo è finito

In prima pagina le indagini sull’uccisione del brigadiere Mario Cerciello Rega. Elder Finnnegan Lee ha confessato il delitto, affermando di non aver capito che l’uomo (in borghese) fosse un Carabiniere. Intanto gli inquirenti devono cercare di sciogliere le ombre esistenti sulla dinamica del delitto. L’uccisione del militare ha infiammato la polemica sulla sicurezza tra i membri del Governo, e Salvini avverte: o decreto sicurezza-bis o governo a casa.

–“I 5 Stelle ci hanno tradito”, i No Tav forzano la zona rossa

Focus sulle tensioni che, nella giornata di ieri, si sono vissute nel cantiere della Tav a Chiomonte tra attivisti No Tav e Forze dell’Ordine.

