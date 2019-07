Aggressione in nome di Allah: africano si lancia sulla folla in strada

Tragedia sfiorata in provincia di Bologna, a Casalecchio. Un’aggressione in nome di Allah da parte di un africano che si è lanciato sulla folla in strada.

Aggressione in nome di Allah: nessun ferito

Un centrafricano nella mattinata di oggi, verso le 11:30 era nei pressi della fermata dell’autobus Meridiana. Poi improvvisamente senza alcun motivo apparente il ghanese di 27 anni ha urlato “Allah Akbar” e ha provato ad aggredire i passanti.

Il giovane si è lanciato su alcune auto al centro commerciale Meridiana, danneggiandole. Ha poi rubato il cellulare di una signora e come riporta anche Bologna Today ha preso a pugni il consigliere comunale della Lega, Andrea Doria, nel tentativo di essere fermato. A quel punto sono intervenute le autorità che lo hanno bloccato.

Cosa si sa del giovane ghanese

Del giovane ad ora si sa soltanto sia un ghanese di 27 anni. L’uomo, incensurato, è in stato di fermo secondo le accuse mosse dai carabinieri. L’uomo, in un provato stato di agitazione, è stato prima sedato dal 118 e poi trasferito all’ospedale Maggiore, dove si trova per accertamenti psichiatrici.

Pare non ci sia la un motivo preciso per cui abbia tentato questo folle gesto. Il giovane picchiava con il suo zaino, al cui interno vi era il Corano.

I commenti dell’amministrazione del posto

Celere è stato il commento del Consigliere Comunale Andrea Doria coinvolto nella colluttazione con il giovane ghanese.

L’uomo ha dichiarato: “È preoccupante ed increscioso quanto accaduto a Casalecchio presso il centro commerciale La Meridiana. Ho allertato le forze dell’ordine mentre l’aggressore si dava alla fuga, i carabinieri lo hanno rintracciato e identificato una volta portato in Caserma. Li ringrazio per il tempestivo intervento: la situazione avrebbe potuto avere risvolti imprevedibili”.