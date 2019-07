Ballando con le stelle, Carolyn Smith difende Milly Carlucci su Stefano Oradei: “Ha difeso il programma”

Attraverso un video postato su Instagram, Carolyn Smith, giudice di “Ballando con le stelle”, prende le difese di Milly Carlucci che, in seguito alla rottura tra Veera Kinnunen e Stefano Oradei, è stata bersagliata sui social.

Attraverso questo post, vi abbiamo parlato della storia d’amore tra Veera Kinnunen e Osvaldo. L’insegnante di danza ed il calciatore si sono conosciuti ed innamorati durante l’ultima edizione di “Ballando con le stelle”. Quando ha conosciuto l’attuale compagno, Veera era ancora ufficialmente fidanzata con il collega Stefano Oradei che, avendo fiutato l’intesa con Osvaldo, aveva fatto, dietro le quinte del programma, una scenata di gelosia alla fidanzata e, in diretta a “Ballando con le stelle”, era stato costretto da Milly Carlucci a fare pubbliche scuse. Proprio la Carlucci, in queste ultime ore, è stata bersaglio della Rete e, contattata da “Tvblog”, ha dichiarato:

“Stigmatizzavo un comportamento che metteva in difficoltà la produzione. Non ero riuscita a portare la pace nella nostra famiglia di Ballando, allora ho dovuto ricorrere all’esternazione pubblica. Come con i figli, talvolta servono shock importanti”.

A prendere le difese di Milly ci pensa Carolyn Smith, membro della giuria di “Ballando con le stelle”, che in un video postato su Instagram, dichiara:

“Conosco Stefano e Veera da tanti anni, entrambi sono stati miei allievi, Stefano è un ragazzo adorabile e Veera è una persona bella e seria e voglio ad entrambi veramente bene. Purtroppo hanno avuto una situazione difficile che non hanno saputo gestire nel modo giusto. Stefano è stato eccessivamente impulsivo e ha messo in difficoltà Veera e la produzione di Ballando. La gelosia è una brutta cosa e non può essere un alibi per atteggiamenti sbagliati. E poi… Chi è senza peccato? Insomma, ci siamo capiti… Milly ha agito come un capo a difesa del suo programma e ha fatto più che bene. Se uno è geloso, non può assolutamente scatenare un casino sul suo luogo di lavoro. Veera non ha mai fatto questo quando poteva…”.

Carolyn Smith: “Milly Carlucci ha fatto il suo dovere”

E infine:

“Sicuramente la gente mi attacca… Non importa. Ho le spalle larghe. Ma dispiace solo che, gratuitamente, la gente critica quando non sa la storia a 360 gradi. Milly ha fatto il suo dovere”.

Maria Rita Gagliardi