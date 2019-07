Chiara Ferragni torna a Noto con la sua famiglia: su Instagram posta scatti hot – VIDEO

Chiara Ferragni sensuale su Instagram, i fan notato il particolare hot

Chiara Ferragni torna ad attirare l’attenzione del gossip, la nota fashion blogger si sta godendo un periodo di vacanza e relax insieme alla sua famiglia.

I tre al momento sono a Noto, in Sicilia, dove Chiara e Fedez si sono sposati lo scorso anno. Poco fa la Ferragni ha sfoggiato un look vedo non vedo sul suo profilo Instagram.

Nelle foto pubblicate da Chiara si vedono lei e il piccolo Leone, i fan più attenti non hanno potuto non notare che in alcune delle foto si intravede una piccola parte di seno della fashion blogger.

Ha appositamente postato la foto in questo modo o si è trattata di una semplice svista?!

