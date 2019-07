Lo svincolato Dani Alves scherza sul suo futuro: su Instagram si propone come tassista e bagnino

Il brasiliano Dani Alves su Instagram ha pubblicato foto riguardanti occupazioni scherzose per il suo futuro. Il terzino è attualmente svincolato e sta cercando un ingaggio per la prossima stagione.

Dani Alves scherza sul suo futuro e sul proprio profilo Instagram ha pubblicato alcune foto che lo ritraggono da tassista, bagnino, agricoltore, cassiere e da guardia giurata (in quest’ultima foto fa finta di dormire). Tutte queste foto scherzose sono corredate da queste parole: “Piantiamo cose buone, vendiamo cose buone, mangiamo cose buone, nuotiamo in un mare di cose buone e i meriti delle nostre azioni flaaaa… ahhh e riposiamo anche noi. Il resto è storia!”.

Il 36enne brasiliano è attualmente svincolato e sta cercando un nuovo ingaggio per la prossima stagione. Il suo obiettivo è quello di arrivare in perfetta forma al mondiale del 2022 in Qatar.

Il brasiliano è il giocatore più vincente nella storia del calcio: nel suo palmares può vantare addirittura 43 titoli ufficiali con i cinque club nei quali ha giocato: Bahia in Brasile, Siviglia e Barcellona in Spagna, Juventus in Italia e Psg in Francia.

Per ora non sono arrivate offerte concrete, così Dani Alves si è proposto su Instagram per occupazioni alternative. Nei giorni scorsi una proposta scherzosa è arrivata anche da un club di San Marino, il Tre Fiori: “Ehi Dani! Abbiamo visto il tuo cv, niente male! Noi siamo il Tre Fiori, la squadra più titolata della Repubblica di San Marino. Ti unisci a noi per vincere altri trofei? Saremmo contenti di accoglierti! Buon calcio e piadina deliziosa ti aspettano!”.