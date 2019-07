Meteo 30 luglio 2019 | Previsioni: Italia a macchia di leopardo. Maltempo più intenso su rilievi e Triveneto

Che tempo farà domani in Italia? Le previsioni meteo, nel dettaglio, giorno per giorno

Italia un po’ a macchia di leopardo, dal punto di vista climatico, nelle previsioni meteo di martedì 30 luglio. A regioni in cui sarà prevalente il bel tempo, con annuvolamenti scarsi, si affiancano altre zone che vedranno anche temporali di non forte intensità. Le zone più vessate sono ancora quelle dei rilievi e del Triveneto. Vediamo, nel dettaglio, le previsioni per la giornata di domani fornite direttamente dal sito dell’Aeronautica Militare dedicato al meteo.

Previsioni meteo 30 luglio per il Nord: ancora piogge nel Triveneto

Le zone alpine ed appenniniche saranno interessate, anche domani, da addensamenti compatti di nubi. Deboli rovesci o temporali potranno scatenarsi tra mattina e pomeriggio: la zona più interessata dovrebbe essere quella del Triveneto. Il resto del Nord Italia dovrebbe godere di bel tempo. Dalla sera delle basse nubi potrebbero coprire la Liguria.

Previsioni meteo 30 luglio per il Centro e la Sardegna: piogge deboli su Lazio, Marche e Abruzzo

Le Marche meridionali, il basso Lazio e le aree dell’Appennino abruzzese saranno interessati da annuvolamenti cumuliformi che troveranno risoluzione nel corso della giornata. Piogge e temporali locali, che non dovrebbero essere di grande intensità e andranno sul finire con l’arrivare della sera. A eccezione di questi casi, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso.

Previsioni meteo 30 luglio per il Sud e la Sicilia: nuvole sulle regioni adriatiche

Al Sud saranno le regioni che si affacciano sull’Adriatico a soffrire maggiormente nelle prossime 24 ore. Ci saranno annuvolamenti importanti in quelle zone, sui rilievi della Campania e sulla Basilicata. Potranno esserci rovesci e temporali, ma occasionali e deboli e comunque andranno a concludersi verso la sera. Il resto del meridione godrà di sole e di cielo poco velato.

Previsioni meteo 30 luglio: temperature, venti e mari

Le massime, nella giornata di domani, si alzeranno leggermente su Pianura Veneta, rilievi alpini, Romagna, regioni centromeridionali. Nelle altre regioni i valori rimarranno stabili. Per quanto concerne le temperature minime, avremo una lieve flessione in Liguria, Sardegna occidentale, Salento, e coste della Toscana nord. Lieve aumento su Lazio, rilievi dell’Abruzzo e del Molise, bassa Toscana, pianura Padana centro-orientale, Valle d’Aosta, Sicilia, Basilicata e Calabria (lati ionici) e zone nord della Campania. Potrebbero essere molto mossi il Mar Tirreno centro-meridionale e il basso Ionio, con una calata verso il mosso nel pomeriggio. Poco mosso il Mar Adriatico, mentre saranno mossi gli altri mari. I venti saranno, in generale, deboli, variabili al nord e dai quadranti settentrionali verso il centro-sud.

Maria Mento