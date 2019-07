Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 luglio 2019: lo Scorpione deve avere pazienza, momento di risveglio in vista per il Sagittario

Lunedì 29 luglio 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato. Per motivi tecnici, l’oroscopo tornerà venerdì prossimo. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Questi primi giorni di settimana mi sembrano un pochino pesantucci, però poi arriva un agosto importante. Hai grandi sfide da vincere, in qualche modo anche da superare, ed è vero che settimana inizia in maniera un po’ faticosa però le buone tendenze di agosto spingono a essere ottimisti. Questo è un anno che ti permette di portare avanti progetti part-time, quindi non devi arrabbiarti. È già successo di recente. Se fai delle cose per due-tre mesi, qualcosa va bene, qualcosa no, però bisogna navigare a vista. Lo so che non ti piace e vorresti delle sicurezze, questo è umano, però è anche vero che ti diverti a cambiare. Non bisogna cambiare, invece, prospettive in amore dopo un luglio che ha un po’ isolato oppure per motivi di lavoro o motivi personali ci si è visti meno. Ad agosto, anche qui, recupero;

Toro. Il Toro è un po’ stanco. C’è un pizzico di malcontento, di indecisione. Non è detto che tu te la prenda con gli altri ma in questo periodo devi far fronte a qualche piccolo, grande, problema economico. Poi l’importante è che ci sia una famiglia di riferimento, che ci siano delle persone che ti vogliono bene perché tu sei una persona che ci tiene alle radici. La prima parte di agosto, però, invita a evitare le polemiche. Qualche tensione da risolvere;

Gemelli. Qualche spesa andrebbe limitata in casa Gemelli, però se ci sono delle questioni legali in ballo in autunno si avrà una bella risposta. È chiaro che in questi giorni c’è chi minaccia di fare una vertenza, aprire una causa, oppure se sei molto giovane non è che ti interessi questo tipo di rivalsa però c’è da dire che sei un po’ contro l’autorità, sia che questa autorità in qualche modo abbia come riferimento un genitore o un professore, un capo o qualcuno che comunque stai cercando di contrastare. Nel settore delle amicizie c’è stato un piccolo danno o un riferimento è diventato inutile;

Cancro. In questi giorni la Luna nel segno spinge a fare delle cose importanti. Il segno del Cancro è molto sensibile, un pochino permaloso. È facile che tu te la prenda un po’ troppo per quello che accade intorno a te. È chiaro che sarai anche giustificato, e forse le persone attorno a te non fanno proprio il loro dovere, però non passare dalla parte del torto diventando il grillo parlante perché questo infastidisce. Saturno opposto rappresenta sempre un ostacolo, quindi io sono convinto che anche chi ha avuto da poco un bel progetto per le mani o una risorsa da sfruttare sia molto, molto stanco, perché andare avanti costa il doppio della fatica rispetto a quello che fanno gli altri. In amore buone prospettive perché rispetto agli inizi dell’anno c’è più sicurezza.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone deve veramente sviluppare al meglio questo periodo. I Leone che possono vincere una sfida o che l’hanno già vinta si sentono al top, si sentono fantastici. Ecco, l’unico problema del Leone- l’ho sempre detto- è quello di essere un po’ troppo presuntuoso. In certi casi, ci sono dei Leoni che sono un po’ autoironici, e quelli sono i migliori, ma chi crede un po’ troppo in se stesso rischia di sbagliare, se non altro di vendere certezze ancora prima di averle acquisite. Venere, Marte e Giove favorevoli: è il tempo giusto per amare e anche per dimenticare qualcuno che ti ha fatto del male negli ultimi due anni;

Vergine. La Vergine ha un inizio importante di settimana e poi una fine del 2019 veramente utile, quindi hai bisogno di gente costruttiva come te. Se hai un progetto in mente – soprattutto se in questi giorni hai la fortuna di discutere di contratti, accordi, oppure sei giovane e devi discutere un nuovo percorso di studi– veramente hai stelle molto istruttive, chiare, lampanti, lungimiranti, protette anche per i sentimenti. Ritrovato vigore;

Bilancia. Agosto ti troverà veramente molto più sereno, perché poi è vero che sei il tipo che si ferma quando c’è un pensiero di troppo però adesso anche delegare, anche togliersi un peso dallo stomaco, una responsabilità eccessiva può essere la mossa giusta da fare. Chi è a capo di un’azienda di un gruppo, è contento da una parte perché è una responsabilità che gratifica dall’altra però sente che c’è un grande peso addosso. Chi lavora con il partner, con i soci, è sul punto di cambiare. Piccoli successi professionali possono capitare. In questi giorni è molto importante, però, non scatenare discussioni. È indubbio che tu abbia qualcosa in più, soprattutto in autunno. Collaborazioni fruttuose per nuovi programmi e progetti;

Scorpione. Lo Scorpione è molto infastidito, al punto che attenzione a non creare dispute inutili, a non mettersi contro una persona. Un esempio potrebbe essere quello di uno Scorpione che magari viene tacciato di aver tradito, oppure pensa che una persona non sia più stabile nei sentimenti, che sia stato tradito. Ecco perché è un momento di revisione, oppure semplicemente di contrasti. Vorresti cambiare vita ma non si può. Ci sono dei periodi della nostra esistenza in cui vorremmo agitare le acque attorno ma ci rendiamo cono che più lo facciamo e peggio è. Devi avere più pazienza.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario è veramente alle porte di un periodo di grande risveglio. Potrebbero affidarti un progetto. Se fino a qualche tempo fare eri rimasto a -1 per quanto riguarda i progetti, adesso vai a +1. Non è detto che accada qualcosa di incredibile: basta semplicemente essere pagati e anche sentirsi appagati. In amore, agosto è molto intenso. Lo sarà soprattutto per chi è solo. Vedremo. Non chiuderti in casa;

Capricorno. Il Capricorno è frastornato, pieno di idee ma soprattutto molto progettuale. Entro 3 o 4 mesi hai deciso di far partire un progetto a cui tieni particolarmente. In amore sei sempre molto intransigente. Lo sei addirittura con te stesso. Il vero Capricorno non tradisce o comunque pensa che se ha stipulato un patto d’amore dovrà essere il più fedele possibile alle clausole- anche se solo morali- che questo accordo contiene. Tuttavia, luglio è stato un mese in cui sei rimasto un po’ agitato, anche per delle tensioni che hai vissuto. È un bel cielo per raddoppiare progetti in vista dell’autunno. Chi ha lavorato bene, chi ha fatto delle grandi cose o sperimentazioni negli ultimi tre mesi, confermerà quello che vuole. In qualche modo puoi anche chiedere di più. L’esperienza non manca, la capacità neppure;

Acquario. Un po’ sotto pressione, devo dire. Da qualche tempo ci sono delle piccole tensioni. Poi dipende dall’età, perché a 20 anni si è comunque liberi, a 30 anni si vede la vita come un terreno di sperimentazione, ma c’è chi ha 40-50 anni forse pensa di aver perso tanto tempo a fianco di una persona o di una situazione o di una condizione che non è più quella ideale, e molti dicono che sei diventato intollerante. Tu tendi a pensare che la tua vita non sia serena perché c’è qualcuno che ti impone qualcosa, ma è davvero così? A volte ci inventiamo un nemico immaginario che ci blocca, come se ci fosse una cospirazione attorno, perché non abbiamo il coraggio di portare avanti dei progetti che potrebbero essere davvero un po’ troppo rivoluzionari. Bisogna dare tempo al tempo;

Pesci. Per i Pesci stelle importanti. Sei una persona molto attiva, costruttiva. Attenzione a non essere in conflitto con il passato perché i nati sotto il segno dei Pesci hanno questa problematica, che poi diventa anche un’opportunità se ben sfruttata: vivono nel presente ma sono pieni di ricordi, e dunque anche (soprattutto) quando una storia non è più quella di prima, tu non immagini come sarà ma ricordi com’era nei tempi in cui c’era il massimo dello splendore della passione. Momento buono per sviluppare progetti futuri.

