Rassegna Stampa | Titoli principali quotidiani del 29 luglio 2019

Le principali notizie riportate sulle prime pagine dei cinque quotidiani più venduti in Italia.

Corriere della Sera

-“Carabiniere ucciso, tutte le telefonate”

Il delitto. La ricostruzione nelle carte degli investigatori: undici coltellate. La foto scattata in caserma un caso in America

Polemica sulla benda all’indagato. Inchiesta del pg Salvi: «L’interrogatorio stato regolare»

Gli sviluppi sulle indagini per la morte di Mario Cerciello Rega. La foto che si è diffusa in rete, e che mostra l’indagato per concorso in omicidio legato e bendato, ha fatto scoppiare un caso anche oltreoceano. Secondo il pg Salvi l’interrogatorio si è svolto regolarmente.

-“Tromba d’aria fa volare l’auto: così è morta la giovane Noemi”

Maltempo. Due le vittime, disperso un velista

Il maltempo sta mettendo in ginocchio molte zone d’Italia. A Roma, la giovane Noemi (26 anni), era alla guida della sua automobile quando è stata sorpresa da una tromba d’aria. La macchina è stata scagliata per decine di metri, causando la morte della giovane. C’è un’altra vittima. Un velista, attualmente, risulta disperso.

Il Sole 24 Ore

-“In Trentino e Liguria i più ricchi d’Italia

E il Fisco punta sul risparmiometro”

Lotta al sommerso. La fotografia del patrimonio pro capite a confronto con i redditi dichiarati

Le Entrate pronte a usare l’analisi dei conti per selezionare i soggetti indiziati di evasione

Si dà la caccia agli evasori fiscali. Ciò che viene dichiarato dagli italiani a confronto con il patrimonio pro capite. Ecco cosa il Fisco è pronto a fare pur di dichiarare la lotta al sommerso.

-“Terzo settore, bonus solo dal 2021”

Riforma al rakend. Per i 340mila enti potenzialmente interessati i nuovi regimi forfettari partiranno l’anno di imposta successivo al debutto del Registro unico, previsto nel 2020

La Gazzetta dello Sport

-“Dzeko o mai più”

Inter cercasi 9 disperatamente

Oggi incontro con la Roma: Marotta pronto a mettere sul piatto Leardi

E se Lukaku va alla Juve, obiettivo Cavani: offerti 9 milioni per 3 anni

La Juventus si sta muovendo per mettere a segno due colpi di mercato. Uno è Dzeko, il romanista per il quale oggi Marotta discuterà con i vertici della Magica. Pronto, per uno scambio, Leardi. La Juve sta provando a portare dal suo lato Lukaku, strappandolo all’Inter. Qualora la Vecchia Signora ci riuscisse, l’Inter potrebbe virare su Cavani: pronto per lui un contratto triennale da 9 milioni.

-“Benedetta gioventù”

Favola Pilato: argento mondiale a 14 anni

«Io, tra compiti, piscina e niente vacanze»

I sacrifici compiuti da una ragazza di 14 anni per seguire il suo sogno sono stati tutti ripagati: Benedetta Pilato ha conquistato l’argento nei 50 rana ai Mondiali di nuoto. Si tratta della più giovane azzurra di sempre a salire su un podio iridato. Ma chi è Benedetta Pilato? Una ragazza che studia, ha voti brillanti a scuola, e che poi pensa solo alla sua amata vasca. Una speranza per il futuro del nuoto italiano.

La Repubblica

-“La vergogna e il dolore”

Roma e il delitto della droga

Mentre l’Arma punisce l’autore del bendaggio durante l’interrogatorio, il ministro Salvini non vede il problema

Conte: “Trattamento lontano dai nostri valori”. I media Usa: “Immagine sconvolgente”. Aperte 2 inchieste

In migliaia commossi alla camera ardente. Oggi i funerali del carabiniere

Imperversano le polemiche sulla fotografia scattata al ragazzo statunitense accusato di concorso in omicidio nel delitto di Mario Cerciello Rega. Dagli States si fanno sentire le proteste. Intanto, l’Arma ha punito l’autore del bendaggio. Conte ha condannato il gesto, ma Matteo Salvini non vede il problema. L’Italia rischia che venga applicata l’estradizione.

-“E dalla rana spuntò uno principessa d’argento”

Nuoto, Benedetta Pilato super a 14 anni

Il miracolo di Benedetta Pilato, l‘italiana più giovane di sempre a vincere una medaglia mondiale. È argento nei 50 metri rana a soli 14 anni.

La Stampa

-“Benda all’americano

Procedimento a rischio”

Folla alla camera ardente per rendere omaggio al Carabiniere assassinato

Proteste negli Usa. Il giurista Dershowitz: possibile l’estradizione

Il generale Gargaro: non ci sono dubbi sulla dinamica dell’omicidio

La fotografia scattata a Christian Gabriel Natale Hjorth, mentre si trovava ammanettato e bendato in caserma, ha fatto partire le proteste negli States. La vicenda mette a rischio il procedimento legale. “Il giovane ha subito un trattamento illegale, possibile l’estradizione”, così si è espresso il giurista Dershowitz. Ieri è stata aperta la camera ardente e la folla si è accalcata per dare l’ultimo saluto al vicebrigadiere Mario Cerciello Rega.

Maria Mento