Aereo militare precipita su abitazioni, è dramma in Pakistan: almeno 17 morti

Un aereo militare è precipitato, in Pakistan, sulle abitazioni della città di Rawalpindi. Morti tutti i cinque membri dell’equipaggio. Ci sono anche 12 vittime tra i civili

Dramma nella città pakistana di Rawalpindi. Un piccolo aereo militare con a bordo cinque membri dell’equipaggio si è schiantato oggi su delle abitazioni di una zona della grande città (circa 3 milioni di abitanti). Il bilancio è drammatico: ci sono almeno 17 morti, tra i quali 12 sono civili. Altre 12 persone ferite sono state trasportate in ospedale. Dalle dichiarazioni fatte dai portavoce dell’esercito non si comprendono le cause che abbiano scatenato l’incidente, né che tipo di aereo sia rimasto coinvolto nella vicenda. Ecco il punto della situazione così com’è stato presentato dal Daily Mail.

Aereo militare precipita su abitazioni, parlano i testimoni

Sono almeno 17 i decessi causati da un incidente che ha coinvolto un aereo militare, in Pakistan. Il velivolo, che trasportava cinque militari, si è schiantato su delle abitazioni della popolosa città di Rawalpindi. Nulla da fare per i cinque membri dell’equipaggio e per 12 persone che vivevano nelle abitazioni coinvolte, rimaste uccise dallo schianto o dall’incendio che si è scatenato subito dopo. Pare ci siano anche 12 feriti e che questi siano stati soccorsi e ricoverati in ospedale. Ancora non ci sono notizie sull’esatta dinamica dei fatti. Così ha parlato Mohammad Sadiq, un uomo che abita in quella zona e cha ha assistito alle fasi dei soccorsi, tentando di parteciparvi in prima persona: “Mi sono svegliato al suono di una grande esplosione. Sono uscito da casa mia e ho visto enormi fiamme e ci siamo precipitati sul posto. La gente urlava. Abbiamo cercato di aiutarli, ma le fiamme erano troppo alte e il fuoco troppo intenso, quindi non abbiamo potuto fare nulla. I morti comprendono sette membri di una famiglia e la maggior parte di loro è stata arsa viva“.

Aereo militare precipita su abitazioni, le dichiarazioni dell’esercito pakistano

Rawalpindi, che sorge nella regione del Punjab, è il quartiere dell’esercito pakistano e la città non è distante dalla capitale Islamabad. Le dichiarazioni rilasciate dai portavoce dell’esercito non hanno lasciato comprendere che tipo di aereo militare fosse quello che è precipitato sulle abitazioni dei civili. Si sa soltanto che l’aereo stava compiendo un volo di addestramento quando è venuto giù.

Maria Mento