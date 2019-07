Delitto Serena Mollicone: “Uccisa in caserma”. A processo 5 indagati

La Procura di Cassino ha concluso la seconda indagine sull’omicidio di Serena Mollicone. Dalle prove raccolte emergerebbe il coinvolgimento dell’ex comandante della Caserma, della sua famiglia e di altri carabinieri.

Diciotto anni dopo il ritrovamento del cadavere di Serena Mollicone nella campagne di Arce (piccolo paesino in provincia di Frosinone), è forse emersa la verità su quanto accaduto il giorno in cui la ragazza è morta. La Procura di Cassino ha infatti concluso le nuove indagini sul caso ritenendo di avere prove sufficienti per dimostrare che Serena è stata uccisa nell’alloggio dell’ex comandante Franco Mottola, in seguito ad una discussione.

Secondo gli inquirenti, Serena sarebbe andata in caserma per trovare Mottola e quella visita ha dato vita ad una discussione tra i due. Il diverbio sarebbe continuato in un alloggio all’epoca a disposizione di Mottola, dove la discussione sarebbe diventata furente. Mentre discutevano sarebbe quindi nata una colluttazione durante la quale Serena ha perso l’equilibrio ed ha sbattuto la testa contro una porta (sulla quale sono state trovate tracce di dna della ragazza).

Omicidio Serena Mollicone: processo e accuse a carico dei 5 indagati

La Procura ha quindi fatto richiesto di apertura di un processo per omicidio a carico di 5 indagati: Franco Mottola, il figlio Marco e la moglie Annamaria sono accusati di omicidio aggravato e occultamento di cadavere, mentre Francesco Suprano (appuntato scelto) è accusato di favoreggiamento personale in omicidio volontario ed il collega Vincenzo Quatrale di concorso in omicidio ed istigazione al suicidio.

Proprio Quatrale risulta una figura chiave della seconda indagine. Dopo che il primo indagato per la morte di Serena Mollicone è stato scarcerato e scagionato dalle accuse, la Procura ha riaperto una seconda indagine, nel corso della quale si è verificato un suicidio, quello del brigadiere Santino Tuzi. Gli inquirenti hanno pensato che lo avesse fatto per paura di dover dire la verità sull’accaduto e le intercettazioni hanno portato proprio ad accusare Quatrale di istigazione al suicidio.