Figlio di Salvini su una moto d’acqua della Polizia: è polemica

È polemica per il figlio di Salvini, adolescente sedicenne, pizzicato dai giornalisti a fare un giro sulla moto d’acqua della Polizia di Stato. Tempestivo è stato l’intervento della Questura di Ravenna, che citata in causa dalla Repubblica, ha comunicato che è in corso “un accertamento per un eventuale utilizzo improprio dei mezzi dell’amministrazione”.

Il video imbarazzante e la risposta del Vicepremier

Matteo Salvini ha commentato la questione dicendo “Mio figlio sulla moto d’acqua della Polizia? Errore mio da papà, nessuna responsabilità va data ai poliziotti, che anzi ringrazio perché ogni giorno rischiano la vita per il nostro Paese”.

Il video che è subito diventato virale dopo la divulgazione sella Repubblica, si è trasformato in un caso politico. Il Pd, anzi precisamente Emanuele Fiano è il primo a dire la sua: “Salvini non usi i mezzi della polizia per divertire il figlio”. La Boschi invece dice: “gli agenti non sono baby sitter”.

Nel Video è stato ripreso Salvini in costume da bagno, sulla battigia, in compagnia del figlio, che si mette in posa per fare una foto con gli agenti. Poi, secondo l’Huffington Post, il ragazzo si avvia con il pilota di uno dei mezzi della Polizia per un giro. Alcune persone invitano coloro che riprendono la scena a spegnere per motivi di privacy, persone che prima si identificano come poliziotti e poi negano di esserlo.

L’intervento del Ministro Bonafede

Dal suo canto, interviene il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede: “Italiani non perdono il sonno per il figlio di Salvini. Sinceramente so che la questura sta facendo le verifiche che deve fare, mi dispiace perché secondo me i poliziotti sono stati messi in difficoltà in quella situazione. I giornalisti hanno fatto il loro lavoro, ma non credo che gli italiani perdano il sonno per capire se il figlio di Salvini si e’ fatto un giro sulla moto d’acqua della polizia”.