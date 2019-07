Marco Carta parla di Maria De Filippi e Barbara d’Urso: ecco cosa gli hanno detto dopo la vicenda del furto – VIDEO

Marco Carta ha fatto sapere cosa gli hanno detto Maria De Filippi e Barbara d’Urso dopo la vicenda del furto delle magliette

Si torna a parlare di Marco Carta, a distanza di circa due mesi il cantante è tornato a parlare del furto delle magliette.

Sul web Carta è stato pesantemente attaccato e criticato, c’è però chi lo ha sostenuto e supportato, tra questi anche Maria De Filippi e Barbara d’Urso.

Il cantante intervistato da Manila Gorio su Esclusivo.tv ha svelato cosa gli hanno detto le due conduttrici. Queste le sue parole: “Maria De Filippi è una persona unica, una persona stupenda, l’ho sentita e mi ha rassicurato, perché non è facile essere al centro di quel turbine che è un turbine che non vuoi. Maria mi ha sempre detto ‘Male non fare, paura non avere’.”

Marco ha poi aggiunto: “Barbara d’Urso mi ha detto ‘vuoi venire a replicare, quando vuoi? la nostra porta è aperta. Personalmente io sono certa, ti conosco, so la persona che sei, faccio tanta fatica ad immaginarmi una scena del genere soprattutto con la modalità con cui sono state raccontate’”.

Sara Fonte