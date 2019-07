Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 luglio 2019: il Toro deve rilassarsi, la Vergine vede delle questioni aggiustarsi

Martedì 30 luglio 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato. Per motivi tecnici, l’oroscopo tornerà venerdì prossimo. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Il consiglio che ti do in questo martedì è di evitare piccoli conflitti. Probabilmente già lunedì c’è stato qualche piccolo problema. Le stelle di inizio agosto sono molto utili per programmare qualcosa di bello. Tu sai che questo è un anno che comporta delle novità e poi, improvvisamente, anche delle modifiche, ovvero ogni cosa che fai all’inizio è molto promettente, poi non va per il verso giusto e bisogna correggerla. Chiaro che vorresti avere tutto un po’ più fluido, un po’ più tranquillo, però la lotta non manca e tutto sommato quando tu sei in gioco non ti tiri indietro. In amore agosto può dare molto;

Toro. Il Toro ha un martedì interessante. Nel lavoro vorresti avere qualche garanzia in più, ma non è detto che non arrivi, anzi. Qui c’è da ricordare che l’autunno per molti sarà importante, solo che la prima parte di agosto è da consegnare al relax e quindi, soprattutto se c’è qualcosa che ti porta ansia, difficoltà, cerca di programmarla dalla seconda parte di agosto. Probabile che dal 20-21 ci sia anche un programma, un progetto di lavoro a cui pensare. Gli amori in crisi devono essere protetti perché tu sei molto intollerante;

Gemelli. I Gemelli devono dimenticare un triste trascorso di lavoro oppure, se sono contenti del lavoro che fanno, devono decidere se continuarlo oppure no. Addirittura c’è chi vuole cambiare percorso. C’è attesa per un rimborso all’orizzonte, per una questione legale che prima dell’autunno non si risolve. In amore un po’ di nervosismo si fa sentire, però per i nuovi incontri la prima parte di agosto è importante;

Cancro. Il Cancro sta vivendo con grande fatica e insofferenza questo periodo. Anche se ti danno degli incarichi importanti, anche se in questi giorni sei più forte è solo apparenza, o almeno sembra quasi che tu le cose che stai facendo non le abbia meritate, quando ovviamente non è così. Attenzione alle persone critiche, invidiose. In amore l’importante è muoversi con sicurezza, anche perché comunque questo è un periodo interessante.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone deve fare il massimo evitando atteggiamenti troppo impetuosi, perché qualcuno- quando parli in maniera molto veemente- pensa che tu sia un arrogante quando non è così. Certo, vuoi imporre il tuo volere alle persone che ti circondano ma c’è modo e modo per farlo. Chi ha già una bella relazione vuole consolidarla, chi non ha una storia deve frequentare luoghi di incontro perché con agosto arriverà una grande passione;

Vergine. La necessità di avere tutto sotto controllo è finalmente agibile, nel senso che fino a qualche tempo fa tu eri completamente fuori di senno. Pensiamo anche all’anno scorso, a certe questioni di lavoro rimaste in sospeso, a certe questioni legali, vertenze. Invece adesso tutto si sta organizzando, riordinando. Un po’ per merito tuo perché sei testardo e quando desideri fare una cosa vai avanti, ma anche perché si stanno aggiustando delle questioni che fino a qualche tempo fa erano difficili da sbrogliare. In amore recupero. Con Capricorno, Toro e Cancro ci sono delle emozioni in più;

Bilancia. La Bilancia deve dimenticare una sorta di tradimento che c’è stato anche nel settore professionale. Come se in questo periodo, di fronte a una chiusura, tu debba proporti delle novità. Sì, devi proporle a te stesso. In qualche modo sei tu che devi avere il coraggio di cambiare. Cosa non facile, lo capisco, soprattutto se da anni lavori in una certa condizione. È probabile che da luglio l’amore non abbia dato le giuste conferme che però arriveranno ad agosto;

Scorpione. Lo Scorpione deve superare un tradimento, un attimo di sfiducia. Forse una persona non è stata leale con te? Oppure tu pensi di essere stato interpretato male? Da un paio di settimane cerchi di fare solo lo stretto indispensabile. Tra l’altro, come ho già spiegato, dovresti notare che tutto quello che stai facendo comporta sempre un doppio intervento, ovvero le cose non si risolvono mai da sole ma devi tornare tu- in prima persona- a mettere qualche toppa.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario si può innamorare all’improvviso? Certo, anche perché ricordiamo che a questo segno zodiacale interessa più la fase dell’approccio che quella del consolidamento di un amore. Ovvero, quando inizia un amore il cuore batte forte, sei molto vitale, poi quando questo amore diventa un po’ ripetitivo, e magari è già conosciuto, perdi colpi. Quindi la fase iniziale è importante e credo che questo sia un momento di forza proprio per le nuove storie. Come fare a salvare un rapporto che già va vanti da tempo? Cercare della progettualità. I Sagittario non devono cambiare amore ogni anno, o ogni semestre: basta che trovino una persona sempre pronta a partire, sempre disposta a fare cose nuove, così questo legame sembrerà sempre diverso;

Capricorno. Il Capricorno, in questo luglio, ha avuto delle complicazioni d’amore, però non sono pochi quelli che hanno vissuto una crisi interiore perché è molto difficile capire quando le cose non vanno bene perché il vero Capricorno si esprime a monosillabi o comunque non fa capire tutto quello che pensa. Chi ha il partner giusto al proprio fianco ha dovuto rivedere le proprie posizioni, vivere una situazione di indecisioni che però sarà più morbida, quindi chi vuole recuperare una storia- se c’è compatibilità, se c’è ancora qualcosa da dire- non conti tanto su luglio ma su agosto;

Acquario. La fase di disagio che l’Acquario sta vivendo sarà facilmente superata, però avrai notato che anche per motivi banali nel corso degli ultimi giorni è capitato qualche piccolo fastidio, un incidente. C’è chi ha perso qualcosa, c’è anche chi è un po’ distratto e si è fatto male. Bisogna stare attenti alle spese di troppo. Meglio evitare situazioni che possono creare polemiche. Attenzione anche alle cattive posture. Ricordo che l’Acquario è giovane a qualsiasi età, un po’ come il Sagittario, sempreverde, però bisogna considerare che superata la soglia di una certa età forse è il caso di controllarsi un po’ di più, di non mettere sotto pressione le articolazioni;

Pesci. Questo è un momento di grande interesse. Almeno fino alla metà di settembre abbiamo un buon recupero. I progetti migliori, lo sai (l’ho detto più volte), tra ottobre e novembre. In questo periodo devi accontentare anche il partener perché se hai una persona a fianco che vuole iniziare un progetto non devi guardarla dall’alto in basso: insomma, devi cercare ai aiutarla. Questo momento è un po’ di sosta per le coppie che fa tempo hanno una piccola crisi oppure che stanno cercando di vivere un po’ di più a stretto contatto. Se hai un problema da risolvere meglio parlare subito. In questo periodo il segno dei Pesci si rende conto che forse non è tanto interessante azzardare, investire, quanto cercare di conservare quanto è stato fatto negli ultimi tempi e questo non è assolutamente sbagliato. Con Giove dissonante, infatti, ogni investimento deve essere studiato con attenzione. Addirittura c’è ancora qualcuno che deve avere dei soldi indietro, oppure potrebbe avere problemi nel riscuotere, anche nel pagare, quindi fino all’autunno sappiamo che tutta la situazione economica deve essere gestita con molta attenzione.

Maria Mento