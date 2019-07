Rassegna Stampa | Titoli principali quotidiani del 30 luglio 2019

Le principali notizie riportate sulle prime pagine dei cinque quotidiani più venduti in Italia.

–«Hanno ucciso, non sono pentiti»

Folla e lacrime ai funerali del carabiniere. La ricostruzione della notte: i contatti con il pusher prima della chiamata al 112

Il giudice sui due americani arrestati. Il generale Nistri: le polemiche sono come coltellate

Marea di gente, ieri, al funerale del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Commozione e tante lacrime. Rosa Maria, la vedova del Carabiniere, sorretta dall’arcivescovo. Bisogna evitare la dodicesima coltellata, quella delle polemiche: così il Generale Nistri.

-“Tensione per un audio tra Salvini e Di Maio”

Politica. E sulle autonomie nuova lite Lega-Cinque Stelle

È ancora tensione nella maggioranza per la questione delle autonomie regionali. La Lega punta il dito contro i Cinque Stelle per i troppi no detti sulla vicenda. In un audio, Di Maio riferendosi a Matteo Salvini- chiama il suo collega “quell’altro lì”. La replica: “Posso non stare simpatico ma ho un nome, Matteo…”

-“Risparmio gestito, commissioni sotto tiro”

I costi applicati dalle società d’investimento sono slegate dai rendimenti

Dopo un 2018 pessimo, il primo semestre 2019 è tra i migliori della storia

A confronto, commissioni e rendimenti dei big italiani ed esteri

“Sud, ipotesi estensione del bonus assunzioni anche dopo il 2020″

-“CR7 show”

Ronaldo ha ricevuto il premio Leggenda da «Marca»

“Juve più forte. La Champions arriverà, sono sicuro”

Al teatro Reina Victoria di Madrid, Cristiano Ronaldo ha ricevuto il premio Leggenda consegnato da Marca. “Questa città è speciale per me, mi ha dato molto anche a livello personale. Sono stato a Madrid a lungo, mi ha segnato, spero di tornarci presto”, ha detto il campione. Ronaldo ha parlato anche di Juventus e si è detto certo che la Champions possa arrivare.

Subito boom!”

Si pare il 24/25 agosto

Lotta scudetto

Dopo 7 turni prime verità

Tra poco meno di un mese ripartirà il campionato di serie A. I nuovi acquisti e le varie danze dei tecnici sulle panchine delle squadre top promettono di dare spettacolo sin da subito.

-“Nistri: basta coltellate

Ma il caso non è chiuso”

L’addio e i misteri

Il comandante dei Carabinieri: “è morto per tutelare i diritti di tutti”

Folla ai funerali di Cerciello Rega. Un minuto di silenzio sui canali Rai

Quello che non torna nella ricostruzione del delitto

I funerali di Mario Cerciello Rega, l’invito del Generale Nistri a evitare le polemiche, le indagini che continuano nel tentativo di fugare ogni dubbio. Sulla morte del vicebrigadiere ci sono ancora degli interrogativi.

-“Più deserti, meno ghiacciai

Dalla spazio la Terra fa paura”

L’allarme è di quelli che mette davvero paura e lo ha lanciato l’astronauta Luca Parmitano. In orbita da qualche giorno, l’astronauta ha rivelato come appare la Terra vista dalla stazione spaziale: più deserti e meno ghiacciai. La verità è una sola, e cioè che il cambiamento climatico sta distruggendo il nostro pianeta.

-“La vittima della movida americana”

A somma Vesuviana i funerali del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. il generale Nistri: «Non diamogli un’altra coltellata»

In primo piano i funerali di Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere ucciso nella notte tra il 25 e il 26 luglio da due ragazzi americani. Si continua a indagare, ma il Generale Nistri ha invitato a evitare le polemiche.

-“Sulla nave 115 migranti

Nessuno li fa scendere”

La Gregoretti ad Augusta. A bordo casi di Scabbia e insofferenza

Il Governo: redistribuirli in Europa. Sì da Berlino, silenzio da tutti gli altri

Continua il calvario della Gregoretti, la nave che ha salvato 150 migranti a largo della Libia. Dopo il divieto imposto da Matteo Salvini di sbarcare a Lampedusa, la nave si trova ora ad Augusta. L’emergenza sembra seria: a bordo ci sono malati di scabbia. Salvini, però, aveva dichiarato che i migranti non sarebbero sbarcati se prima l’Europa non si fosse fatta carico della loro ridistribuzione: Berlino è favorevole, ma gli altri Capi di Stato tacciono.

