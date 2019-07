Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi 30 luglio 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, 30 luglio 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, martedì 30 luglio 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “La mia bella famiglia italiana”: dopo decenni che ha lasciato la Puglia in seguito a un incidente dalle cause sconosciute, Paolo è costretto a rientrare dalla Germania per le gravi condizioni di salute della madre. Accompagnato dalla moglie Martina, con cui è in crisi, Paolo scopre, però, che la malattia della madre era solo una scusa escogitata dal fratello minore Totò per farlo tornare a casa ed essere d’aiuto alla difficile situazione economica della famiglia. Riprendendo a poco a poco contatto con la sua terra natale, Paolo riscoprirà i legami familiari e conoscerà Gina, una ragazza che nasconde un segreto legato a lui. In seconda serata, una nuova puntata di “Non disturbare”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata della serie tv “Squadra Speciale Cobra 11”. A seguire, una nuova puntata di “Diario della Motocicletta Viaggia, scopri, condividi”.

Su Rai 3 va in onda il film “Il giorno più bello”: Andi, ambizioso e bizzarro pianista di 33 anni, e Benno, spensierato scansafatiche 36enne, hanno una sola cosa in comune: a entrambi è stata diagnosticata una malattia terminale. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 va in onda una nuova puntata de programma sportivo, condotto da Giampiero Mughini, “Quelli della luna”, seguita dal film “Lo Squalo 3”.

Su Canale 5 va in onda l’ultima puntata di “Temptation Island”. In seconda serata, il tg della notte.

Su Italia 1 vanno in onda le serie tv “Chicago Fire” e “Lethal Weapon”.

Su La 7 consueto appuntamento con “In Onda”, seguito da “Propaganda Doc”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Iris segnaliamo il film “Tepepa“: insoddisfatto del governo di Madero, il peone Tepepa continua a combattere contro le truppe regolari assieme a un gruppo di fedelissimi. Si scontra più volte con il crudele generale Cascorro, ma è perseguitato anche dal medico inglese Price, ansioso di vendicare una ragazza la cui morte era stata causata da Tepepa stesso. Cascorro riesce a ferire Tepepa, ma nello scontro decisivo viene ucciso dal rivoluzionario. Il medico avrà la sua vendetta, ma altri continueranno la rivoluzione.

Rai 1

21:20 La mia bella famiglia italiana (film)

23:30 Non disturbare

Rai 2

21:20 Squadra Speciale Cobra 11

23:30 Diario della Motocicletta Viaggia, scopri, condividi

Rai 3

21:20 Il giorno più bello (film)

23:30 Tg3

Rete 4

21:20 Quelli della luna

00:00 Lo Squalo 3 (film)

Canale 5

21:20 Temptation Island

00:30 Tg5

Italia 1

21:20 Chicago Fire

23:30 Lethal weapon

La 7

21:20 In Onda

23:30 Propaganda Doc

Maria Rita Gagliardi