Calciomercato Juventus: Kean all’Everton, scambio Dybala-Lukaku sempre più vicino

La Juventus sta per chiudere la cessione di Moise Kean all’Everton per circa 27 milioni di euro più bonus. Sempre più insistenti le voci su un clamoroso scambio Dybala-Lukaku col Manchester United.

Sono giorni di assoluto fermento in casa Juventus per quanto riguarda il reparto offensivo. Nella giornata di ieri la società bianconera ha praticamente chiuso con l’Everton la cessione del giovane Moise Kean, classe 2000, che era letteralmente esploso a suon di gol sul finire della passata stagione. I bianconeri incasseranno dagli inglesi una cifra che si aggira sui 27 milioni di euro più bonus.

La cessione di Kean avviene a un anno dalla scadenza del contratto e permette di recuperare sul mercato una bella cifra da poter investire per rinforzare ulteriormente la squadra. Dal canto suo, Kean potrà andarsi a giocare le proprie carte in un campionato di gran livello come quello inglese per imporsi ulteriormente sul panorama internazionale e per conquistarsi una convocazione in ottica azzurra in vista dei prossimi Campionati Europei del 2020. Kean andrà all’Everton, la squadra dove Romelu Lukaku ha iniziato a farsi conoscere qualche anno fa.

Kean all’Everton. La Juve lavora con il Manchester United per un incredibile scambio Lukaku-Dybala

Proprio Lukaku sembrerebbe il colpo in attacco maggiormente vicino alla Juve in queste frenetiche ore di mercato. In quest’operazione ci sarebbe un clamoroso scambio fra Juve e Manchester United: Dybala passerebbe in Inghilterra e Lukaku percorrerebbe la via opposta.

Su Lukaku è sempre stato vivo l’interesse dell’Inter nell’ultimo periodo, ma le ingenti richieste degli inglesi non hanno favorito il passaggio del forte attaccante belga in nerazzurro. La Juventus vorrebbe approfittare di questa situazione e dare a Maurizio Sarri un nuovo innesto offensivo.

In tutto ciò, resta ancora da capire quale sia il futuro di Gonzalo Higuain. Nelle prime amichevoli estive l’argentino si è ben comportato, ma un eventuale arrivo di Lukaku cambierebbe ulteriormente le carte in tavolo. Non resta che aspettare l’evolversi di questa pazza sessione di mercato.