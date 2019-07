Calciomercato, continua la telenovela James Rodriguez: il futuro del colombiano sarà a Napoli?

James Rodriguez in bilico fra Real Madrid e Napoli. Zidane non ha intenzione di far rientrare il colombiano nel suo progetto tecnico; dal canto suo, Florentino Perez vorrebbe evitare un salasso dal punto di vista economico e sarebbe contrario a una cessione in prestito. Napoli alla finestra.

Continua a tener banco il caso James Rodriguez. Il colombiano, tornato al Real Madrid dopo il prestito al Bayern Monaco, vorrebbe nuovamente cambiare aria. Da giugno si rincorrono le voci di un suo clamoroso passaggio al Napoli di De Laurentiis. James Rodriguez sarebbe il giocatore ideale per infiammare la piazza napoletana e per cercare di ridurre il gap fra i partenopei e la Juventus.

Il presidente del Real Madrid Florentino Perez non vorrebbe cedere il talento colombiano senza incassare cifre importanti e, a maggior ragione, vorrebbe evitare un nuovo trasferimento in prestito del giocatore. L’allenatore dei ‘blancos’, Zinedine Zidane ha fatto intendere di voler escludere James Rodriguez dal suo progetto tecnico. Tale situazione sta irrigidendo ulteriormente i rapporti tra Florentino Perez e l’allenatore del Real Madrid.

Quale sarà il futuro di James Rodriguez? Continua uno dei tormentoni estivi del calciomercato 2019

In tutto questo, Jorge Mendes, agente portoghese del colombiano, sta continuando a forzare per il passaggio del suo assistito in una piazza gradita al calciatore come Napoli. James Rodriguez, infatti, a Napoli ritroverebbe Carlo Ancelotti, con il quale ha vissuto una grande stagione al Real Madrid nel 2014-2015, la migliore in terra spagnola. Il colombiano è stato allenato da Ancelotti anche al Bayern Monaco nella stagione 2017/2018.

Fra i due c’è un feeling particolare. I tifosi napoletani sognano di avere il talento colombiano classe 1991 sotto il Vesuvio nella prossima stagione.