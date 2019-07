Giulia De Lellis parla del tradimento di Damante nel suo libro: ecco perché ho deciso di farlo – VIDEO

Giulia De Lellis ha deciso di scrivere un libro sul tradimento di Andrea Damante, l’influecer spiega il motivo su Instagram

Si torna a parlare di Giulia De Lellis, pochi giorni fa la nota ed amata influencer ha annuncio l’uscita del suo libro ‘Le corna stanno bene su tutto ma io stavo meglio senza‘.

Il libro uscirà il prossimo 17 settembre, la De Lellis ha pubblicato il promo sul suo profilo Instagram. Giulia ha deciso di raccontare la sua storia che parla della fine della sua relazione con Andrea Damante. Il motivo? Lo ha spiegato lei stessa tramite alcune Instagram Stories.

All’inizio Giulia aveva rifiutato la proposta di Mondadori, non aveva voglia di raccontare ciò che ha vissuto dopo il tradimento. Quando le è stata avanza la seconda proposta ne ha parlato con una persone per lei importante che è riuscita a farle cambiare idea.

In merito a ciò ha raccontato: “Il libro racconta una storia passata e questa persona mi dice di farlo perché è giusto che io mi pianga un morto che non mi sono mai pianta. Perché a me quando mi sono capitate le situazioni non ho detto mai nulla, ho sempre pensato al mio lavoro.”

La De Lellis ha aggiunto: “Scrivendo questa storia potrei aiutare chi in questo momento sta vivendo quello che ho vissuto io. Quindi ho pensato potesse essere interessante condividere questa parentesi per me molto toccante. Secondo me alla fine è uscita proprio una figata.”

Sara Fonte