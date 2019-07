Grave incidente in parapendio, morto a 38 anni il popolare Youtuber

Lascia moglie, quattro figli e tantissimi fan il famoso Youtuber deceduto in circostanze ancora tutte da chiarire in un incidente in parapendio

Una morte che ha sconvolto non solo la sua famiglia ma anche centinaia di migliaia di fan. E’ scomparso un noto Youtuber, un decesso comunicato con un messaggio di cordoglio dai gestori del canale che lui utilizzava per pubblicare video. La vittima è Grant Thompson, youtuber 38enne sposato e padre di quattro figli, deceduto in un incidente in parapendio la cui dinamica è ancora tutta da accertare. Thompson aveva fondato il canale King of Random e proprio in un video presente sulla popolare piattaforma è stata confermata la sua morte, avvenuta all’inizio della settimana. “E’ con grande tristezza che siamo costretti a informarvi che Grant Thompson è deceduto ieri sera. Grant ha sempre amato e apprezzato i suoi fan. Vi invitiamo a condividere nei commenti i vostri pensieri per Grant e per il canale. Vi chiediamo anche di compiere una gentilezza o un atto di amore casuale in onore del King of Random. L’eredità di Grant vivrà sul canale e nella comunità che ha creato”. Il messaggio è stato postato anche su Facebook e Instagram.

Come è morto il popolare Youtuber?

Secondo quanto riportato in un rapporto del Washington County Sherriff’s Office un pilota, identificato come Grant Thompson, non sarebbe riuscito a tornare, con il suo parapendio, nei pressi del Sand Hollow State Park nello Utah, Stati Uniti. Sfruttando il segnale del sensore GPS del suo smartphone è stato possibile individuarne il cadavere. Il corpo è stato recuperato insieme all’attrezzatura per il parapendio ed il registratore di video: materiali utili che consentiranno agli investigatori di ricostruire meglio i fatti e stabilire cosa abbia provocato la morte del popolare Youtube.