Oggetti luminescenti fanno la loro comparsa sopra l’Area 51, di cosa si tratterà secondo voi?

Un video che mostra degli oggetti luminosi che sembrano librarsi sopra la notoria Area 51 è stato preso da molti come l’ennesima prova di esistenza di vita aliena sulla terra.

Immagino che tutti, almeno una volta nella vita, si siano chiesti se siamo soli nell’Universo e se ci sia una civiltà talmente evoluta nello spazio da essere riuscita a raggiungere la Terra (a fare cosa sarebbe la seconda cosa da scoprire). Sull’argomento ci sono centinaia di produzioni cinematografiche, televisive e letterarie, inoltre ogni giorno vengono aggiunte fantomatiche prove di presenze aliene nei cieli.

La possibilità che esista una forma di vita più evoluta di noi non è da escludere con assoluta certezza, ma da qualche anno a questa parte (circa 70 negli Stati Uniti) è come se la si cercasse spasmodicamente, come se si sentisse l’esigenza di trovare prove che, non solo esistono gli alieni, ma sono giunti sulla terra e che il cattivo governo USA (anche gli altri, ma principalmente quello) lo voglia nascondere a tutti.

Ufo sopra l’Area 51? E se per una volta fosse dell’altro?

L’ultima presunta prova di vita aliena soggiogata dal malevolo governo americano (ecco la precedente) proviene da un utente Youtube che lo scorso 29 luglio ha filmato qualcosa che brillava nel cielo e che, dopo 24 ore di intensi dubbi ed incredulità sulle risposte che la sua mente produceva, ha deciso di capire se era pazzo a pensare che si trattasse di alieni o nel globo non era il solo a vederla in quel modo.

Chiaramente il video, che mostra due oggetti che potrebbero essere qualsiasi cosa, ha spinto i cospirazionisti sul web ad affermare con adamantina certezza che quelli ripresi sono degli Ufo. Il ragionamento sarebbe che dall’Area 51, base militare in cui si ritiene siano nascosti degli alieni, si siano fatti sfuggire questo? O semplicemente che i militari americani stessi si siano dilettati nel provare delle astronavi sequestrate?