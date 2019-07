Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 luglio 2019: il Leone cerca la sfida, l’Acquario deve usare cautela

Mercoledì 31 luglio 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato. Per motivi tecnici, l’oroscopo tornerà venerdì prossimo. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Tra questo mercoledì e venerdì può accadere di tutto in senso positivo. Inoltre, i primi 15 giorni di agosto sono molto, molto, motivati e quindi questo è un momento in cui puoi avere la netta sensazione che si parli di te, che ci sia finalmente una sensazione (ma anche una certezza) di visibilità, di concretezza che prima non c’era. Non dico che tutti i problemi sono risolti perché quello che stai facendo da tempo è più sperimentale che concreto, quindi ci sono idee per un progetto, ci sono novità. Qualcuno anche dopo anni si troverà, in maniera un po’ imbarazzata, a iniziare una nuova situazione anche professionale. Dipende dalla tua età e dalle circostanze, per ricorda che sei molto interessante, intrigante. Per i sentimenti i prossimi sono giorni ideali;

Toro. Il Toro è molto stanco e prima di iniziare questo grande lavoro di recupero, che ci sarà dalla seconda metà di agosto, forse è il caso di programmare le prime 14 giornate e dedicarle al più completo relax. Anche perché ti aspetta un progetto di grande peso. È chiaro che tu ti assumi le tue responsabilità. Pochi giorni fa ho spiegato che a 20-30 anni il Toro è appunto meno conservatore di quanto non sarà a 40-50, però con Urano nel segno da marzo è normale che tu abbia voglia di novità. I giovani faranno delle scelte folli, mentre quelli che hanno qualche anno in più potrebbero adesso magari ritornare in scena dopo un periodo di eclisse. Con i Pesci può esserci un rapporto di grande interesse;

Gemelli. I Gemelli hanno degli incontri importanti. Io credo che proprio la chiave di svolta, per quanto riguarda le insoddisfazioni, le tensioni di lavoro, sia proprio questa: frequentare la gente e divagare la mente. Non è un periodo di crisi per tutti, ovviamente, però in generale il Gemelli vuole cambiare o deve cambiare a livello professionale. Quindi, qui bisogna capire se ci sono delle situazioni esterne che non si possono più portare avanti o se sei proprio tu che vuoi liberarti di un peso;

Cancro. Il Cancro ha una gran voglia di liberarsi di antichi schemi. Solamente che è difficile per una persona del Cancro, anche la più rivoluzionaria che ci sia sulla faccia della Terra, rinunciare a un rapporto tipico, ovvero conservatore, legato all’unione di coppia. I Cancro che tradiscono poi se ne pentono perché in qualche modo feriscono anche le proprie radici le proprie idee, i propri ideali. Naturalmente, i Cancro che fanno i bravi adesso devono capire con chi hanno a che fare. Proprio per questo desiderio di coppia, di stabilità che cresce in questo cielo, bisogna avere accanto delle persone affidabili.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. È arrivato il momento di combattere. Per te è molto difficile lavorare se non c’è una sfida di base. Magari te la inventi la cerchi, oppure la lanci direttamente nei confronti di una persona, parli con qualcuno e dici “Io ti sfiderò, io vincerò”. Ecco, questa è una condizione che stimola il Leone perché se non c’è gara non c’è brivido. Questa però è una condizione che può infastidire altre persone, che potrebbero dirti “Sì, se tu vuoi lottare lotta, però non è tutto gara, non è tutto complicazione e competizione”. Ecco, in amore attenzione proprio alle competizioni. È un periodo in cui puoi vincere;

Vergine. È un momento importante per consolidare una relazione e per vivere al meglio un incontro. Tutti coloro che sono soli, che pensavano che magari l’amore non esiste, dovranno ricredersi. Qui bisogna lasciare a casa la diffidenza, la diciamo tendenza a essere molto schivi. Le coppie che vogliono ufficializzare una relazione forse l’hanno già fatto. Periodo di concrete realizzazioni;

Bilancia. La Bilancia in questi giorni si sente un po’ amareggiata. Tu sei sempre serio, sereno, equilibrato, però quando hai a che fare con persone che non sono equilibrate e soprattutto non sono serie, non sai più come comportarti perché sì puoi anche giocare a fare quello che non è affidabile, per poi paghi pegno perché tu non sei così, devi fingere una reazione, un comportamento che non possiedi. Quindi cerca di essere te stesso, anche se capisco che in certe occasioni puoi sentirti troppo buono e qualcuno se n’è approfittato di recente;

Scorpione. Lo Scorpione quando deve fare le cose due volte si arrabbia ed è proprio quello che è capitato nel corso delle ultime settimane. Un caso lampante potrebbe essere quello di qualche Scorpioncino che ha acquistato un prodotto nuovo e poi lo ha dovuto cambiare perché non funzionava. Ma è un esempio pe tanti. Potrebbe esserci una lettera scritta male, da rifare, una richiesta non accettata. Insomma, non tutto fila liscio come l’olio. Io credo che sia opportuno non alimentare tensioni nei rapporti. Luglio ti saluta con un piccolo momento di tensione interiore.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario ha un grande oroscopo, soprattutto perché torna la voglia di fare delle ricerche. Voi sapete che Sagittario e Gemelli sono segni opposti nello zodiaco: gli opposti un pochino si attraggono, pur rimanendo diversi. Ecco, questi due segni hanno in comune la curiosità. Quando un Sagittario non è più curioso della vita, non esplora, automaticamente si deprime, e allora tutti i Sagittario già di corda dovrebbero pensare se da qualche tempo hanno chiuso dei percorsi senza iniziarne dei nuovi, o comunque le opportunità non mancheranno. Sta per arrivare un agosto importante;

Capricorno. Torna una buona stabilità. Le migliori condizioni del cielo ci saranno nella seconda parte di agosto. Questo è anche abbastanza normale perché magari nella seconda metà del prossimo mese ci sarà anche un recupero di lavoro. Agosto di solito è il mese delle Vacanze ma per qualche segno, come il Capricorno, quest’anno invece sarà di ragionamenti e di scelte da fare in vista dell’autunno. In amore agosto è migliore, ma luglio ha portato forse l’ampliamento di una crisi o un momento di distacco che già si era fatto sentire agli inizi delle primavera;

Acquario. L’Acquario vuole sempre essere pronto all’azione ma in questi giorni cautela con gli sforzi fisici, cautela anche con le distrazioni. C’è confusione dentro di te ma non pensare che siano gli altri la causa di tutti. Forse, in questo momento sei molto intollerante e quando un Acquario è intollerante inevitabilmente finisce anche per essere molto polemico e criticare se stesso e gli altri. Almeno fino a Ferragosto stop alle tensioni;

Pesci. In amore avresti bisogno di maggiore comprensione. Se c’è una persona lontana, se per esempio lavori lontano dalla persona che ami, agosto è un mese che permette un riavvicinamento. Poi dal 20 si tornerà a essere più distanti, ma non perché si litiga: magari, semplicemente, perché è il lavoro a separare. Se c’è stata una separazione nel passato ora devi cercare un recupero. Questo Giove dissonante dice che devi mettere ancora a posto delle questioni pratiche o contenziosi legali.

Maria Mento