“Quando ho insetti o ragni che camminano su di me, mi sento viva”: parola di Tarni, la 27enne neozelandese che stupisce Instagram – VIDEO

In quel vasto ed incredibile universo che è il web, m’è capitato di imbattermi in un video come quello che vi proponiamo di seguito (ma che vi suggerisco di evitare, qualora soffriate di aracnofobia)

Un video in cui una bella giovane sfida una delle paure più comuni – quella verso i ragni – facendosi di fatto passeggiare un ragno (nello specifico una femmina di Argipe keyserlingi) sul proprio volto: qualcosa di inconsueto ma – contemporaneamente – di tremendamente affascinate.

Superare una paura – qualunque essa sia – ispira infatti una grossa ammirazione e nella storia di questa ragazza c’è sicuramente qualcosa da imparare.

Sicuramente c’è da imparare qualcosa nell’approccio “macro” con cui Tarni si rapporta ad insetti: se attraverso appositi obiettivi per poter fotografare nel dettaglio soggetti molto piccoli la 27enne neozelandese riesce a rendere ragni ed insetti che normalmente ci spaventerebbero decisamente meno mostruosi, così potrebbe funzionare con qualsiasi cosa che ci atterrisce.

Basterebbe dargli uno sguardo più ravvicinato, più nel dettaglio, affinché il timore venga meno.

Di seguito, le parole di Tarni – che abbiamo avuto il piacere di intervistare scambiando alcuni messaggi su Instagram – una ragazza decisamente “inspiring”.

D: Chi è Tarni Roebuck? Cosa fa Tarni nella vita?

R: Sono una insegnante di scuola e insegno agli studenti del terzo anno. Nel tempo libero amo scattare foto e riprendere video di ragni, insetti e altri animali. I miei animali preferiti da osservare sono i ragni. Li trovo così interessanti perché sono tutti molto fra loro.

D: Dal tuo profilo Instagram è possibile vedere come ami gli nsetti: come è nata questa passione? Da quando ce l’hai?

R: Ho sempre amato gli animali, da bambina raccoglievo qualsiasi animale potessi, alcuni dei miei preferiti erano i gechi e le rane. Mi sono appassionata alla macrofotografia nel 2015 quando ho acquistato il mio primo macro obiettivo per il mio telefono. Questo è anche il momento in cui mi sono interessata ai ragni.

D: Ci sono diversi video dove hai alcuni insetti che “camminano” su di te. Come è questa sensazione? Come la descriveresti a chiunque non l’abbia mai fatto?

D: Quando ho insetti o ragni che camminano su di me, mi sento viva. È una passione e mi fa sentire bene interagire con la natura. Quando interagisco con i ragni-cacciatori, in realtà ho una scarica di adrenalina nel mio corpo. Sono molto orgogliosa di me stessa per aver superato la mia paura nei loro confronti.

Quando un gigantesco nephila passa sul tuo corpo, ti pizzica la pelle in modo così leggero ad ogni passo. Nonostante ciò sono molto timidi e non rappresentano affatto un pericolo per l’uomo.

(Un ringraziamento speciale a Neil Thomas, altrettanto “inspiring” – è suo il ragionamento con cui introduco l’intervista)