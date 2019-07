Terremoto, scossa di magnitudo 5.2 colpisce un’isola del Mediterraneo: panico tra i turisti

Una scossa di magnitudo 5.2 si è abbattuto, stamattina, sulla città cretese di Mallia. Pare non ci siano da segnalare feriti o decessi

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.2 si è abbattuta, stamane, sulla costa centrosettentrionale dell’isola di Creta. L’epicentro sarebbe stato individuato vicino a Malevizi. La scossa è stata avvertita anche a Mallia, una delle località turistiche dell’isola greca che si trova a 34 km dalla capitale Heraklion, scatenando il panico tra i turisti. Per fortuna, non pare ci siano stati danni né a persone né a cose.

Terremoto a Creta, il sisma questa mattina vicino a Mallia

Attimi di paura, questa mattina, a Creta. L’isola greca, meta ogni anno di numerosi viaggi turistici, è stata colpita da un terremoto di magnitudo 5.2. Il sisma è stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e dal servizio geologico statunitense Usgs. L’ipocentro del sisma è stato individuato a 75 km di profondità, mentre l’epicentro è stato localizzato a Malevizi. Il sisma ha colpito alle ore 06:40 (ora italiana. Ore 07:40 ora locale). Molta paura tra i turisti, ma non ci sono da segnalare feriti o vittime.

Terremoto a Creta, meno di due settimane fa il sisma che ha colpito Atene

Lo scorso 19 luglio una scossa simile, di magnitudo 5.1, si era abbattuto sulla capitale greca Atene, con epicentro a soli 23 km di distanza dalla città. Il sisma, oltre a molta paura tra la popolazione, ha causato il crollo di edifici non in buono stato di conservazione e qualche black out elettrico. I Vigili del fuoco, come riportato da IlMeteo.it, sono dovuti intervenire, in quell’occasione, per salvare delle persone rimaste intrappolate in diversi ascensori. Ci sono stati dei feriti, ingiuriati dalla caduta di alcuni calcinacci. Un altro sisma di magnitudo 4.6, con epicentro a Magoula (20 km a nord di Atene), è stato invece registrato due giorni fa.

Seguiranno eventuali aggiornamenti sulla vicenda.

Maria Mento