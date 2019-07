Tir travolge due operai al lavoro sull’autostrada, uno è gravissimo

Drammatico incidente sull’A14, un camion ha investito due lavoratori. Uno è stato trasportato all’ospedale in eliambulanza, è gravissimo

Tremendo incidente stradale quello avvenuto sull’autostrada A14. A farne le spese due operai che si trovavano sulla carreggiata impegnati nel posizionamento di alcuni birilli che solitamente anticipano i lavori stradali da effettuare nel corso della tarda serata o della notte. Un camion li ha investiti, scagliandoli a terra: ad avere la peggio un 57enne di vasto, che ha riportato gravissime ferite e che è stato trasportato in ospedale in elisoccorso date le sue condizioni molto serie.

Le condizioni degli operai investiti dal tir

L’uomo si trova al neurochirurgico di Pescara poichè in rianimazione non vi erano posti disponibili. Più fortunato invece il collega che ha riportato lievi ferite e che è sotto shock per l’accaduto. Come segnalato da Autostrade sul sito ufficiale, si sono verificati forti disagi sul tratto stradale interessato. All’altezza del km 438 in territorio di Vasto, si sono formati due chilometri di coda. “Il blocco – riporta Autostrade – si è reso necessario per agevolare le operazioni di soccorso sanitario. Lo stesso evento causa 1 km di coda anche in carreggiata sud tra Vasto nord e Vasto sud. Sul luogo dell’evento sono inoltre presenti: il personale di Autostrade per l’Italia e la Polizia Stradale”.