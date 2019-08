Alessia Marcuzzi rompe il silenzio e parla del suo ruolo di conduttrice a Temptation Island Vip – VIDEO

Alessia Marcuzzi per la prima volta parlare del suo nuovo ruolo di conduttrice a Temptation Island Vip, ecco cosa ha detto

Si continua a parlare della seconda edizione di Temptation Island Vip, il reality delle tentazioni questa volta sarà condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5.

La nota ed amatissima conduttrice ha fatto sapere di essere davvero felice per questa nuova opportunità televisiva. Intervistata dal settimanale di Uomini e Donne ha svelato: “Sono prontissima, felicissima ed elettrizzata per questa avventura tutta nuova, un’esperienza che vivrò lì con loro, totalmente diversa da quelle che ho fatto fino ad oggi.”

La Marcuzzi si aspetta di fare un bel lavoro di squadra e di trovare delle persone con cui condividere dei momenti privati ed emozionanti.

La conduttrice ha concluso dicendo: “Sono una fan del programma e per questo sono ancora più contenta di vivere la trasmissione in prima persona. Le coppie che sono state scelte mi piacciono e non vedo l’ora di vederle all’opera: mi piace“quello che non ti aspetti”.”

Sara Fonte