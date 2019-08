Aurora Ramazzotti e Goffredo a Mykonos: lei mostra un fisico mozzafiato – VIDEO

Aurora Ramazzotti mostra un fisico da urlo durante la vacanza a Mykonos con il fidanzato Goffredo Cerza

Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza si stanno concedendo una fuga d’amore a Mykonos.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti dalle foto postate su Instagram è apparsa in splendida forma, i suoi tantissimi fan hanno apprezzato davvero molto il suo corpo da urlo.

In passato in più occasioni la bellezza della Ramazzotti è stata paragonata a quella della madre, di certo non è facile reggere il paragone con una madre bella come la sua.

Più volte Aurora è stata male e si è sentita insicura, ad oggi però grazie allo sport e ad un’alimentazione equilibrata mostra anche lei un fisico mozzafiato.

Sara Fonte