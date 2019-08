Incidente stradale autonomo, moto contro palo: perde la vita un poliziotto di 39 anni

Salvatore D’Anna (39 anni) è il poliziotto che questa notte ha perso la vita a causa di un incidente stradale autonomo avvenuto a Villafranca Tirrena (Messina)

Questa notte, a Villafranca Tirrena (Messina), un poliziotto di 39 anni ha perso la vita a causa di un incidente stradale autonomo. L’uomo era in sella alla sua moto quando, intorno alle ore 02:30, ha impattato conto un palo della luce per motivi che sono ancora i fase di accertamento. Il poliziotto deceduto si chiamava Salvatore D’Anna. L’uomo, messinese, viveva a Villaggio Aldisio (Messina) ed era separato: lascia un bimbo di 7 anni.

Incidente stradale mortale a Villafranca Tirrena, nella notte ha perso la vita un poliziotto: aveva un figlio

Salvatore D’Anna guidava una Honda 650 quando ha perso il controllo del suo mezzo è andato a sbattere contro un palo della luce in Via Madonna del Tindari. Ci troviamo a Divieto, una piccola zona di Villafranca Tirrena (comune che si trova sulla fascia tirrenica della provincia di Messina) non distante dall’imbocco dell’autostrada. Il sinistro, purtroppo mortale, è avvenuto questa notte e pare si sia trattato di un incidente autonomo. Nella da fare per Salvatore D’Anna, messinese e di professione poliziotto: trasferito d’urgenza al Policlinico di Messina, il 39enne è deceduto per la gravità delle ferite riportate. Come riportato da La Repubblica, medici non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso. L’uomo lascia un figlio di 7 anni.

Incidente stradale mortale a Villafranca Tirrena, i Carabinieri indagano

Sul sinistro che è costato la vita a Salvatore D’Anna indagano adesso i Carabinieri della Compagnia di Messina Centro, giunti sul posto per tutti gli accertamenti del caso. Non si conoscono ancora i motivi che possano aver portato il poliziotto a perdere il controllo della sua moto, scatenando così il fatale incidente.

Maria Mento