Meteo 2 agosto 2019 | Previsioni: nubi su Nord e Centro. Bel tempo al Sud

Che tempo farà domani in Italia? Le previsioni meteo, nel dettaglio, giorno per giorno

La giornata di domani vedrà forti annuvolamenti, con possibilità di piogge, interessare ancora le zone del Nord e anche del Centro Italia. Ancora bel tempo previsto per il Sud Italia. Vediamo, nel dettaglio, le previsioni per la giornata di domani fornite direttamente dal sito dell’Aeronautica Militare dedicato al meteo.

Previsioni meteo 2 agosto per il Nord: pioverà sull’Adriatico fino alla sera di domani

Rovesci e temporali che da sparsi potranno tramutarsi in diffusi sulle regioni alpine. Ci saranno eventi temporaleschi anche di forte entità, e che si estenderanno nel pomeriggio fino a raggiungere l’Emilia-Romagna. Ci sarà un miglioramento in serata, specialmente sulle zone emiliane, in Lombardia, sul nord del Veneto e nella zona trentino-alto atesina. Nubi, rovesci e temporali colpiranno invece le coste adriatiche anche nelle prime ore delle sera.

Previsioni meteo 2 agosto per il Centro e la Sardegna: nuvole e schiarite sulla Sardegna

Nuvolosità medio-alta e alta sul Centro Italia. Il fenomeno non pare che possa essere accompagnato da temporali o rovesci. Già dalla mattinata, comunque, i cieli si schiariranno sulla Sardegna.

Previsioni meteo 2 agosto per il Sud e la Sicilia: bel tempo con nuvole rare

La nuvolosità sarà invece scarsa, o addirittura del tutto assente, in Sicilia e al Sud, dove si prospetta un’altra giornata all’insegna del bel tempo estivo.

Previsioni meteo 2 agosto: temperature, venti e mari

Le temperature massime saranno in calo al Nord, sulla Toscana, sulla Sardegna occidentale, su Umbria, Lazio (zona nord), aree interne dell’Abruzzo, coste ioniche e Sicilia meridionale. In aumento sul resto del centro-sud. Le minime saranno in aumento sulle regioni centrali tirreniche, sui rilievi alpini centro-occidentali, su Sicilia e Calabria meridionale. Forti colpi di vento si avvertiranno nelle zone investite dai temporali. I venti saranno moderati, di maestrale, sulla Sardegna, mentre saranno da deboli a localmente moderati dai quadranti meridionali sul centro sud: dalla serata, però, soffieranno sulle coste centrali dell’Adriatico da nord-est. I mari mossi saranno l’alto Tirreno, il Mar Ligure, lo Ionio orientale e i mari che circondano la Sardegna.

Maria Mento