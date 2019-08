Notti Brave Summer Tour, Carl Brave alla Villa Bellini di Catania: info e possibile scaletta

A meno di cinque mesi dal concerto al Teatro Metropolitan (in quel caso il tour – ‘Notti Brave a Teatro Tour 2019’ – passava per i teatri d’Italia), Carl Brave torna a Catania per il suo tour estivo. Sarebbe d’altra parte stato un peccato non passare per una città estiva come Catania in occasione del ‘Notti Brave Summer tour’.

Il concerto stavolta sarà organizzato a Villa Bellini, il principale parco della città etnea, nell’apposita area concerti allestita per l’occasione.

Per accedere, si dovrà entrare attraverso l’ingresso di Via Etnea.

I biglietti sono ancora disponibili e sono acquistabili tramite i circuiti Ticketone, Box Office Sicilia e Ciaotickets, online e nei punti vendita autorizzati: il prezzo del concerto è di 29 euro, mentre studenti e personale dell’Università degli Studi di Catania possono godere di uno sconto di 5 euro (dovranno però acquistare il proprio biglietto esclusivamente presso il punto vendita Officine Culturali di Piazza Dante 32 o direttmaente al botteghino che sarà presente a Villa Bellini il giorno stesso dell’evento).

Carl Brave sarà accompagnato sul palco da una vera band, composta da ben nove elementi (quella di portare i musicisti sul palco, è una caratteristica che contraddistingue Carl Brave sin dal sodalizio con Franco126): Simone Ciarocchi (batteria), Lucio Castagna (percussioni), Mattia Castagna (basso), Lorenzo Amoruso (chitarra), Massimiliano Turi (chitarra), Valerio D’Ambrosio (tastiere), Adalberto Baldini (sax), Edoardo Impedovo (tromba), Gabriele Tamiri (tromba).

Carl Brave alla Villa Bellini di Catania, la possibile scaletta

Durante il suo tour, Carl Brave presenta principalmente le tracce dei suoi album solisti ‘Notti Brave’ e ‘Notti Brave (After)’, ma non sono escluse alcune canzoni dell’album scritto a quattro mani con Franco126 ‘Polaroid’ (una pietra miliare del rap / dell’indie tricolore).

Purtroppo non ci sarà Franco126 (con cui, si vocifera, i rapporti non sono più ottimi), ma i fan della prima ora dell’artista capitolino non rimarranno delusi.

Questa una possibile scaletta (ovviamente non ci è dato sapere se ci saranno variazioni dell’ultimo momento. La scaletta è basata sui precedenti concerti dell’artista):

Chapeau

Camel blu

Comunque

Spunte blu

Professorè

Fotografia

Pianto noisy

Vita

Noi

Pub crawl

Polaroid

Alla tua

Sempre in due

Tararì tararà

Noccioline

Pellaria

Mezzo cocktail

Merci

Vivere tutte le vite

Posso

Malibu