Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 agosto 2019: il Capricorno è più tranquillo in amore, i Pesci hanno una buona prima metà di agosto

Giovedì 1 agosto 2019. "Latte e Stelle", la rubrica dell'oroscopo di Paolo Fox

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Buona giornata a tutti i nati sotto il segno dell’Ariete. Questi primi giorni di agosto per l’Ariete sono importanti. Io più volte ho ribadito il concetto che adesso bisognerà lavorare ma anche pensare all’amore. Addirittura adesso chi ha una storia da tempo potrà legalizzarla, consolidarla. Certo, poi ci sarà anche chi, insoddisfatto, cercherà e troverà (attento a non metterti nei guai perché agosto è un mese talmente forte sotto il profilo dei sentimenti, delle emozioni, che potrebbe anche arrivare qualche terzo incomodo). Puoi cogliere al volo delle occasioni. Tra l’altro per gli sportivi, per le persone che si prefiggono di arrivare e di tagliare meglio un certo traguardo, questo è un periodo sì;

Toro. Questi primi giorni di agosto sono veramente apatici e la fatica si fa sentire al punto che o se hai dei contrasti li alimenti oppure in questo periodo discuti. È già capitato alla fine di luglio. Attenzione a persone che sono un po’ particolari. Tu non accetti le provocazioni, di solito cerchi di stare tranquillo, però se c’è qualcuno che ti fa saltare i nervi poi sai come rispondere. Rischi per di passare dalla parte del torto se ti agiti troppo. Non vuoi più accettare certe provocazioni e certi rimproveri. Bisogna stare attenti alle situazioni esterne;

Gemelli. I Gemelli che hanno aperto una causa o che stanno per farlo avranno tempi morti fino all’autunno, però (chi prima chi dopo) secondo me molti Gemelli hanno dovuto chiamare un agente, un notaio, un commercialista. Già dall’anno scorso ci sono delle tensioni che si potrebbero essere aperte proprio negli ultimi mesi. Quindi, chi prima chi dopo, quadi tutti i Gemelli adesso devono rimettere mano alle questioni di lavoro. Tra l’altro, se c’è una doppia collaborazione, o fai più cose, è anche un po’ difficile farsi dare tutti i soldi a cui hai diritto, quindi è probabile che ci siano anche delle richieste da fare. come spiegavo prima, se una persona non risponde puoi anche fare la voce grossa. Lasciati trascinare nelle tensioni d’amore, che sono molto positive, perché agosto è interessante, è intrigante per i sentimenti;

Cancro. I Cancro devono sempre affrontare piccoli ostacoli da quando Saturno è in opposizione. Lo so che non ce la fate più. Per fortuna siamo agli sgoccioli. Con il prossimo anno avremo delle situazioni migliori, poi il peggio è passato. Come avrete notato, Saturno non è che blocca la vita per provoca sempre critiche, comunque qualsiasi cosa tu faccia sembra quasi che tu non la faccia bene oppure c’è gente che vorrebbe stare al tuo posto. Diciamo che gli invidiosi non sono pochi, però per quanto riguarda le società le collaborazioni, questo è un momento in cui devi fare delle scelte ed entro la fine dell’anno è probabile che sci sia anche un taglio.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. In questa prima giornata di agosto abbiamo un oroscopo molto particolare perché Luna, Venere, Marte e Giove sono con te. Questo è un momento splendido per quelli che davvero sono bravi. Insisto nel dire che l’astrologia non ti dà l’occasione se non la meriti, ovvero se tu hai grandi capacità o grande preparazione nel periodo buono ottieni il massimo. Allora, se tu sei bravo dovresti già avere vinto qualcosa. Se tu sei forte questo è il momento giusto per dimostrarlo a te stesso e agli altri. Si parte da buone basi e il partner potrebbe aiutarti in questo. L’unico rischio è quello di essere un po’ troppo avvolgenti nella coppia, un po’ troppo protagonisti. Se lavori per un’azienda in crisi adesso sei tu che dici basta, ed entro l’autunno può arrivare un vantaggio;

Vergine. La seconda parte di questa settimana viaggia a tuo favore. Poi avremo una fine di agosto veramente importante. Da venerdì la Luna nel segno. Costruzione di nuovi eventi. Addirittura potresti sostituire qualcuno, ottenere un’occasione in più, un incarico importante. È chiaro che chi ha 16-20 anni non è che possa aspettarsi grandi cose, però magari può iniziare un nuovo progetto che porterà lontano, mentre quelli che hanno un’esperienza che già è stata portata avanti per anni avranno qualcosa in più. Di solito la Vergine nell’ambito del lavoro non ha remore, e quindi può arrivare e taglia grandi traguardi, mentre in amore– pure se ha un buon oroscopo- va un pochino spinto. Ti dico: hai un ottimo cielo, quindi chi ha il partner giusto va avanti, chi non ce l’ha lo deve cercare e trovare;

Bilancia. La Bilancia deve ritrovare un po’ di serenità, frequentando luoghi simpatici e divertenti, cecando delle persone che sono motivanti perché ho detto che – dall’anno scorso- il problema per molti Bilancia è l’ambiente, quindi ti sei ritrovato in un ambiente difficile da gestire. Se devi dare soldi a una persona potrebbe esserci qualche ritardo. Rispetto a luglio, però, questo agosto inizia a essere un pochino più gestibile.

Scorpione. Lo Scorpione deve aspettare prima di parlare, prima di dire basta. Sei arrabbiato, probabile che ci sia stato anche un malinteso, una trasgressione, un tradimento subito o desiderato. Molta, molta tensione nell’aria con il rischio, proprio nei primi giorni di agosto, di arrabbiarsi. Ora sappiamo che lo Scorpione- quando ha una preoccupazione- non è che si giri dall’altra parte e non ci pensi più. No. Si arrovella, si tormenta, per non dare spazio ai tuoi nemici che sanno che ti arrovelli per delle cose che in qualche modo vuoi affrontare o comunque per te sono irrisolvibili. È un momento in cui è probabile che tu debba farti scivolare la cose addosso. Lo so, non è facile, ma arrabbiarsi è anche peggio.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario vive un agosto importante. Lo dico subito perché il futuro è con te. Emozioni, incontri, piacevolezze. Un flirt può cambiare la vita, un’amicizia, un invito. Il tuo istinto ti porterà lontano;

Capricorno. A volte la rigidità dei tuoi pensieri impone tensioni non solo a te stesso ma anche alle persone che sono attorno a te, che non hanno il coraggio neanche di dirti “Hai sbagliato” oppure “Riflettiamo”, anche perché tu a una persona che ti chiede “Che cos’hai che non va” rispondi “Tu dovresti saperlo”. Dopo un luglio frastornato, il fine settimana in arrivo porta la possibilità di una riconciliazione. L’amore è più tranquillo ad agosto;

Acquario. L’Acquario deve cercare di scappare dalla routine e soprattutto, in questo momento, non mettersi in condizioni di rischio inutilmente. Qualche piccolo fastidio, qualche piccola riparazione in casa: nulla di grave, eh, però tu ami la serenità e in questo momento sembra che le perone attorno a te non capiscano questa tua esigenza. Calma;

Pesci. Questo agosto è un mese che funziona nella prima metà, mentre nella seconda potrebbe portare un po’ di rallentamento. Grandi novità per chi lavora in proprio, per gli imprenditori in vista dell’autunno. Amore direi calma piatta ma non per colpa tua ma perché in questi giorni sei in attesa di una risposta. Questo è il caso di chi ha chiuso una storia nel passato e vorrebbe recuperarla. Capricorno, Scorpione, Toro, sono segni con cui spesso hai a che fare. Piccole o grandi vittorie e consensi sono in arrivo nei prossimi mesi. No al pessimismo: mi raccomando.

Maria Mento