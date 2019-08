Paola Caruso e Moreno di Temptation Island sono una coppia: il bacio su Spy

La showgirl Paola Caruso ha un nuovo amore: l’ex single di “Temptation Island”, Moreno Merlo.

L’ex Bonas di “Avanti un altro” Paola Caruso ed il single di “Temptation Island” Moreno Merlo, sono ufficialmente una coppia. A lanciare l’indiscrezione, qualche giorno fa, era stata la stessa soubrette che, sul suo profilo Instagram, aveva pubblicato una foto che la ritraeva al parco insieme al figlio Michele, al suo cagnolino e al bel dj.

Messe da parte le incomprensioni con l’ex fidanzato Francesco Caserta, padre di suo figlio (quest’ultimo sembra faccia coppia con Raffaella Fico), il cuore di Paola è tornato a battere. I due sono stati beccati, dal settimanale “Spy”, intenti a scambiarsi un bellissimo bacio.

La paparazzata di “Spy”

Proprio il profilo Instagram di “Spy”, in merito alla paparazzata, racconta:

“Ecco le prove che testimoniano la love story tra l’ex Bonas Paola Caruso e il single di Temptation Island, Moreno Merlo. Lei veniva da una delusione perché era stata lasciata da Francesco Caserta da cui aveva avuto un bambino. Per giunta Caserta (come aveva rivelato ‘Spy’) si era legato a Raffaella Fico e questo l’aveva mandata su tutte le furie. Ma è acqua passata, perché il suo cuore batte per un ‘ex tentatore’ che ora è tutto per lei”.

Maria Rita Gagliardi