Rassegna Stampa | Titoli principali quotidiani del 1 agosto 2019

Le principali notizie riportate sulle prime pagine dei cinque quotidiani più venduti in Italia.

Corriere della Sera

-“La battaglia sulla giustizia”

Riforma. Consiglio dei ministri di 9 ore. Accordo sull’ordinamento civile e sul Csm. Scontro sul penale

La Lega: no ai cittadini in ostaggio. Bonafede: il vero nodo è la prescrizione

È durato 9 ore, e non è stato privo di tensioni, il Consiglio dei Ministri iniziato ieri alle ore 16:30 e conclusosi nella notte per discutere le proposte del Ministro Alfonso Bonafede in merito alla riforma della Giustizia. Il Cdm è stato preceduto da un’ora di pre-vertice tra Giuseppe Conte, Di Maio e Salvini e i Ministri Bonafede e Bongiorno: incontro in cui si sarebbero dovuti sciogliere alcuni nodi. Pare che sia stata raggiunta un’intesa sul civile e sul Csm, mentre non c’è l’accordo sul penale. Dai 5Stelle: “Tanti no da parte della Lega”. Il veto principale sarebbe quello sulla prescrizione.

-“Delitto a Roma, i pm indagano sui turni dei carabinieri”

Il giallo di Prati. La procura acquisisce le note di servizio

Continuano le indagini della Procura sull’omicidio di Mario Cerciello Rega. La Procura si sta concentrando sulle annotazioni di servizio e sui turni dei Carabinieri relativi alla notte dei fatti. Le verifiche dovranno accertare le modalità di gestione dell’intervento.

Il Sole 24 Ore

-“Pil a crescita zero

Italia in stagnazione

Anche la Ue rallenta”

Congiuntura

L’Istat non rileva variazioni nell’attività economica del secondo trimestre

Tria: lo 0,2% è raggiungibile

ma per Confindustria il 2019 è compromesso

Dimezzata la velocità dell’Eurozona a causa delle tensioni sul commercio

Nonostante in Italia ci siano state molte assunzioni, mai quante negli ultimi 40 anni, il Bel Paese non cresce. Rallenta anche l’Eurozona.

-“Fisco, le intese con le multinazionali fruttano 2,2 miliardi in quattro anni”

In attesa della Web Tax

Il nuovo gioco di squadra tra Procure, Entrate e GdF spinge i big verso l’accordo

Il Fisco, in quattro anni, ha raccolto ben 2,2 miliardi dalle multinazionali.

La Gazzetta dello Sport

-“Due no inguaiano l’Inter”

Mercato in salita. E adesso Marotta cosa fa?

Cavani non si muove dal PSG

Icardi: o la Juve o resta

Fase di stallo per il calciomercato dell’Inter. Il club, che pensava di acquistare Edinson Cavani come alternativa a Lukaku (oramai pare nell’orbita Juve), ha incassato il no del Matador che rimarrà al PSG. A questo punto, anche Mauro Icardi– uno dei due grandi esclusi dal progetto di Antonio Conte- potrebbe rimanere all’Inter qualora non si trovi un accordo con la Juventus.

-“Il gande scambio

Juve: Dybala incontra Sarri

Sarà via libera per Lukaku?”

Blitz a Londra di Paratici: Paulo destinato allo United

Sono ore decisive, queste, per la definizione di quello che potrebbe essere l’affare dell’anno: il matrimonio tra Lukaku e la Juventus. In queste ore Paulo Dybala ha incontrato Sarri. È lui la pedina necessaria per il compimento dello scambio. Dybala andrebbe allo United, mentre Lukaku atterrerebbe a Torino.

La Repubblica

“Occupazione record”

Purtroppo non è vero

Il Paese immobile

Secondo l’Istat, mai così tanti assunti da 40 anni. Ma l’economia è a crescita zero, peggior dato europeo

Com’è possibile? Meno popolazione, più precariato e sostegno pubblico: ecco perché i conti non tornano

Giustizia, scontro nel governo. Riforma dimezzata

Il dramma di un’Italia che non cresce, nonostante l’Istat dica che ci sono state molte assunzioni. Mai come negli ultimi 40 anni. Dato che farebbe ben sperare, ma la crescita non c’è. E l’Italia è fanalino di coda in Europa.

-“Stop al McDonald’s di Caracalla”

Dopo la denuncia di Repubblica

Il Mibac ha annullato la procedura per la costruzione di un fast food all’interno dell’aerea archeologica delle terme di Caracalla. Anche il sindaco Virginia Raggi è d’accordo con la decisione del Ministero: “Avanti col Mibac, le meraviglie di Roma vanno tutelate”.

La Stampa

-“Stallo sulla giustizia

La Lega vuole bloccare la nuova prescrizione”

La riforma si arena in consiglio dei ministri: un altro passo verso la crisi

Economia ferma: la produzione non aumenta, ma calano i disoccupati

In primo piano l’ennesimo scontro Lega-M5S. Questa volta è la riforma della Giustizia il motivo del contendere. La Lega si sarebbe opposta all’abolizione della prescrizione, norma in vigore dal 2020.

-“Nella Chicago della gang, assassinate le mamme anti-armi”

Due mamme di 26 e 35 anni, Chantelle Grant e Andrea Stoudemire, sono state uccise a Chicago, da dei colpi di arma da fuoco sparati da un suv. Le due donne stavano partecipando a una manifestazione contro l’uso delle armi.

Maria Mento