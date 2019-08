Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi giovedì 1 agosto 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, 1 agosto 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, giovedì 1 agosto 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, un episodio di “Don Matteo 11”. In seconda serata, il programma, dedicato al mondo digitale, “Codice”.

Su Rai 2 va in onda il film “Il volto biondo della pazzia”: Brock ha perso sua moglie, in un tragico incidente, ed è rimasto solo con la figlia Harper. Si innamora di Tina, che fa di tutto per rendere felice la figlia di Brock. I due decidono di sposarsi ma la suocera di Brock, Joyce, non approva il matrimonio e fa tutto il possibile per impedirlo, anche se questo significa uccidere qualcuno. A seguire, una nuova puntata di “Vero è più vero”.

Su Rai 3 va in onda va in onda la seconda parte della miniserie “Maria Teresa”. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “L’eliminatore”: John Kruger, il migliore degli agenti federali impegnati nel programma di protezione dei testimoni, opera nel più completo anonimato. Quando una situazione appare gravemente compromessa entra in azione per proteggere la vita dei testimoni in pericolo, cancellando ogni prova della loro esistenza. In seconda serata, il film “Ransom-Il riscatto”.

Su Canale 5 va in onda il film “Mamme molto cattive”: Amy Mitchell mette la famiglia al primo posto. Il marito bambinone, i figli e l’idiota capo stanno prendendo il sopravvento sulla sua vita, costringendola a dare tutta se stessa. Quando pero’ le mamme degli altri compagni di scuola dei figli spingono un pò troppo il pedale, Amy si trasforma. Da buona diventa cattiva e in collaborazione con altre due disadattate mamme, parte per la sua personale riscossa. A seguire, il tg della notte.

Su Italia 1 vanno in onda le serie tv “Chicago P.D” e “Law & Order”.

Su La 7 va in onda l’approfondimento di attualità e politica di “In Onda”, seguito da “Propaganda Doc”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Iris va in onda il film “St Vincent”: Bill Murray, Melissa McCarthy e Naomi Watts in una toccante e divertentissima commedia.

