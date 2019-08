Stefano Oradei e Veera Kinnunen in crisi da tempo per colpa di Gessica Notaro?

Un nuovo tassello si aggiunge alla vicenda riguardante la separazione dei ballerini di “Ballando con le stelle”, Veera Kinnunen e Stefano Oradei. Si sono lasciati per colpa di Gessica Notaro?

Da qualche settimana, Stefano Oradei e Veera Kinnunen, professionisti di “Ballando con le stelle”, sono oggetto di discussione mediatica, a causa della loro separazione. I due non sono più ufficialmente una coppia, a causa dell’amore nascente di Veera con il calciatore Osvaldo, conosciuto durante l’ultima stagione, andata in onda su Raiuno. di “Ballando con le stelle”. I due sembrano fare sul serio dato che, dopo l’ufficializzazione della relazione su Instagram, sono arrivate le presentazioni ufficiali con le rispettive famiglie.

Se in un primo momento, nei confronti di Stefano Oradei gli attestati di solidarietà non erano mancati (quest’ultimo, dietro le quinte di “Ballando” era stato protagonista di una scenata di gelosia alla fidanzata, per la quale aveva dovuto fare scuse pubbliche, in diretta nazionale), adesso il settimanale “Oggi”, in esclusiva, rilascia un’indiscrezione che rimescola le carte. Sembra, infatti, che la causa della crisi tra Stefano e Veera non sia stato Osvaldo, ma Gessica Notaro, ex concorrente di “Miss Italia” divenuta popolare per il triste episodio dello sfregio con l’acido da parte del fidanzato che, a sua volta, è stata concorrente di “Ballando” proprio con Oradei.

L’indiscrezione di “Oggi”

Ecco cosa scrive il noto settimanale di gossip:

“Si sussurra che la frattura tra i due risalga allo scorso anno quando la Kinnunen maturò il sospetto che il suo compagno la stesse tradendo con Gessica Notaro”.

Ne sapremo di più? Staremo a vedere!

Maria Rita Gagliardi