Bianca Guaccero, l’eccessiva magrezza preoccupa i fan: “Sono solo mediterranea” – VIDEO

Bianca Guaccero accusata di essere dimagrita troppo, ecco cosa ha detto lei sul suo profilo Instagram per rispondere alle critiche

Ad attirare l’attenzione del gossip poche ore fa Bianca Guaccero, in molti l’hanno accusata di essere dimagrita troppo.

Per mettere a tacere le voci sulla sua ‘eccessiva magrezza‘, la Guaccero ha deciso di postare sul suo Instagram Stories una sua foto fatta da dietro, dove mostra un perfetto lato b.

Alla foto ha aggiunto il seguente messaggio: “Questa foto la dedico a chi dice che sono troppo magra. Non avere seno a volte fa sembrare una donna esageratamente magra. Ma io invece sono solo mediterranea.”

L’attrice ha continuato dicendo: “Seno piccolo e fianchi abbondanti! Questa è la risposta per tutti coloro che badano all’estetica piuttosto che alla persona, che guardano il corpo e decretano il talento solo dalla perfezione fisica.”

La Guaccero ha concluso il suo sfogo dicendo: “A me sinceramente non me ne frega un’emerita cippa lippa! Ho il sedere grande e il seno piccolo..e quindi? Sono felice così perché sto bene, non fuori ma dentro!”

Sara Fonte