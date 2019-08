Bob Kennedy, la nipote è morta per overdose nella villa di famiglia a 22 anni – VIDEO

La nipote di Bob Kennedy, Saoirse Kennedy Hill, è morta all’età di 22 anni per overdose di eroina

Ieri 1 agosto è morta una delle nipoti di Bob Kennedy, Saoirse Kennedy Hill. La giovane ragazza aveva 22 anni, era la figlia di Cortney Kennedy.

La polizia non ha voluto svelare il motivo della morte della ragazza, ha solamente fatto sapere che un’ambulanza è intervenuta nella storica villa della famiglia Kennedy, a Marchant Havenue, per lei però non c’è stato nulla da fare.

Stando a quanto rivelato dal New York Times, Saoirse Kennedy Hill sarebbe morta a causa di una overdose di eroina. Sarà davvero questa la causa della sua morte? Non ci resta che attendere nuovi dettagli per saperne di più.

Sara Fonte