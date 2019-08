Meteo 3 agosto 2019 | Previsioni: piogge e nubi sull’Italia al mattino. Rasserenamento verso la serata

Che tempo farà domani in Italia? Le previsioni meteo, nel dettaglio, giorno per giorno

3 agosto 2019 foriero di un tempo non proprio bellissimo in quasi tutte le zone d’Italia, almeno nella mattinata. Dal pomeriggio le condizioni climatiche dovrebbero cambiare, con una risoluzione quasi totale dei temporali o dei rovesci in atto. Ci si avvierà verso una serata serena. Vediamo, nel dettaglio, le previsioni per la giornata di domani fornite direttamente dal sito dell’Aeronautica Militare dedicato al meteo.

Previsioni meteo 3 agosto per il Nord: nubi e pioggia su Triveneto. Instabili zone costiere dell’Emilia-Romagna

I temporali colpiranno il Nord, nella giornata di domani, a partire dalla tarda mattinata, con una presenza di nubi cumuliformi su Triveneto (zone alpine e prealpine). Nella prima mattinata i cieli saranno da poco a parzialmente nuvolosi, con una instabilità più accentuata sulle coste dell’Emilia Romagna. Giornata che si andrà a sistemare man manco che si avvicineranno le ore serali, quando i cieli sereni avranno la meglio sul maltempo.

Previsioni meteo 3 agosto per il Centro e la Sardegna: piogge in mattinata sul versante adriatico

Al mattino saranno le regioni adriatiche a pagare pegno, con molte nubi e rovesci o temporali che si verificheranno in modo sparso. Miglioramenti pomeridiani e serali soprattutto su Marche e sulle coste dell’Abruzzo. Il resto del Centro Italia, come ora vedremo anche per il Sud, dovrebbe vivere un 3 agosto sereno un po’ in tutte le restanti zone.

Previsioni meteo 3 agosto per il Sud e la Sicilia: pioverà su Puglia e Molise

Rovesci e temporali occasionali portati da addensamenti cumuliformi colpiranno le regioni di Molise e Puglia nella mattinata: già dal pomeriggio di domani dovrebbe esserci un miglioramento. Formazione di nubi basse ci potrà essere sul lato tirrenico della Calabria. Escludendo questi episodi, il resto del meridione dovrebbe ancora godere di bel tempo.

Previsioni meteo 3 agosto: temperature, venti e mari

Per la giornata di domani, le temperature minime saranno in aumento al Sud e in Liguria, mentre caleranno nel resto della penisola. Le massime saliranno in Liguria, Valle d’Aosta e sulle regioni centrali tirreniche. Calo altrove. I mari saranno mossi, eccezion fatta per l’Adriatico settentrionale e il Mar Ligure che saranno poco mossi. I venti saranno deboli e variabili al Nord. Tenderanno a rinforzare lungo gli Appennini meridionali e sulle aree costiere dell’Adriatico.

