Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 agosto 2019: i Gemelli sono critici, il Cancro deve stare attento ai terzi incomodi

Venerdì 2 agosto 2019.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Fine settimana importante. Ricordo che Venere, Marte e Giove sono favorevoli. Questo inizio di agosto è scoppiettante. Ora, anche se non hai risultati concreti in mano, è probabile che tu abbia progetti concreti in vista, quindi in qualche modo sai che devi lavorare a un periodo di recupero. Se luglio è stato il mese dell’abbandono, dell’incertezza in amore, adesso potrebbe esserci invece il grande incontro. Agosto premia;

Toro. Bisogna ricordare che questi giorni di agosto sono un po’ sotto pressione. Nulla di grave. Fase passeggera, come quando passa un piccolo nuvolone, ma è chiaro che e c’è una nuvola un po’ cupa, densa, scura anche tu hai una visibilità ridotta, e questo potrebbe anche portare delle tensioni in amore, sul lavoro, dove il rischio di alzare la voce è piuttosto alto soprattutto se hai a che fare con delle persone che non ti capiscono del tutto. Prudenza;

Gemelli. In questo weekend sei un po’ critico con tutti. Questo capita quando sei arrabbiato con il destino, e allora normale insomma sentirsi piuttosto suscettibili, a volte irrispettosi. L’amore premia i più coraggiosi e addirittura anche quelli che vogliono vivere relazioni part-time. Entro domenica potresti mettere alle strette una persona e chiederle che intensioni ha con te;

Cancro. Il Cancro ha un weekend interessante. Quelli che da tempo vivono una storia, che sono sposati o conviventi, confermano un’unione. Ricordo che tra la fine dell’anno scorso e gli inizi di quest’anno c’è stata anche una separazione, qualcuno ha cambiato rotta o semplicemente ha voluto rivedere dalle basi un rapporto. Devi fare attenzione ai terzi incomodi. Nell’ambito del lavoro un passo avanti e due indietro. Magari fai una cosa interessante, bella, ma pochi la capiscono e pochi ti dicono bravo.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Stelle promettenti al punto che se sbagli è solo colpa tua. Lo devo dire, perché il Leone- quando ha delle stelle potenti- potenzia anche il suo carattere che a volte è involontariamente prevaricatore. Quindi adesso non devi pensare di sapere dove andare senza consultare le mappe, come se tu in qualche modo cercassi la rotta giusta. È una metafora per dire che in questo periodo vuoi ascoltare anche gli altri, anzi devi ascoltare un esperto. I consigli fruttano oro. Grande oroscopo per chi vuole superare un esame e per chi vuole fare incontri speciali;

Vergine. La Vergine, con questo oroscopo importante, è finalmente pronta ad amare. Come spiegavo qualche giorno fa, di solito i Vergine sono più bravi nel lavoro che in amore perché in amore ci sono mille tensioni, remore. Sappiamo che questo è un segno moto pudico, quindi schivo per certe condizioni, però sul lavoro no. Tu sai quello che ti conviene o non ti conviene fare. non sei così opportunista, così ragionatore, ecco, a livello sentimentale. Se una persona dipende troppo da te potresti dire basta solo se ritieni che questa stessa persona stia approfittando della tua buona volontà;

Bilancia. La Bilancia non deve pensare che tutto quello che è nato male nel passato sia fonte di disagio, perché si sa: magari da una cattiva può nascere invece una buona novità, ovvero è difficile ripetere gli errori del passato, così nel futuro si può costruire qualcosa di più importante. Questo potremmo definirlo infatti un periodo di rodaggio, anche se di costruzioni- diciamo così- se ne sono viste poche di recente. Addirittura qualcuno ha dovuto rivedere un accordo, si è dovuto allontanare da un progetto. Bisogna salvare capra e cavoli, in qualche caso. In amore tensioni minori per un agosto che promette qualcosa in più.

Scorpione. Lo Scorpione può avere detto stop a una situazione di lavoro che non funziona. Quando vi ho detto “lo Scorpione chiuderà un porta, forse la sbatterà”, intendevo dire che nel corso degli ultimi giorni, delle ultime settimane, ci sono stati nati sotto questo segno zodiacale che hanno detto “Basta, me ne vado”, “Basta, non ho più voglia di stare con te”, o magari si sono presi una piccola rivincita rivelando qualcosa che era un po’ difficile da dire e che ha messo in imbarazzo qualcuno. Cerca di evitare scandali, soprattutto in amore. Le prime due settimane di agosto invitano alla prudenza.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario ha un periodo talmente stimolante che potrebbe addirittura non sapere da che parte andare. I Sagittario che non sentono questa scossa sono quelli che si sono privati di tante emozioni, e come dicevo ieri hanno rinunciato alla ricerca che invece è molto importante. La curiosità nelle nuove conoscenze, nei nuovi lavori, nei nuovi progetti, è la molla che spinge il Sagittario a fare sempre di più e se manca questa molle, se si rompe questa molla, la vita sembra un po’ triste e tutta piatta. Questo oroscopo porta un miglioramento generale della tua condizione;

Capricorno. Il Capricorno è un pochino più sorridente. Anche se le tensioni più pesanti sono passate, perché è stato luglio il mese del deficit amoroso, adesso si può continuare a sperare nel futuro. Addirittura c’è la possibilità per molti di sperare una piccola o grande spinta. Difficilmente cerchi delle scorciatoie per arrivare a uno scopo perché pensi che l’esperienza e il farsi le ossa aiuti a uscire dal caos, però è normale che adesso tu stia cercando anche delle certezze. Cambio di ufficio, di gruppo, per qualcuno già fatto o da fare;

Acquario. L’Acquario è molto suscettibile e in questi giorni ha paura di dire delle cose di troppo. D’altronde sei un segno libero, che non sopporta le costrizioni, e ogni tanto ti diverti a scandalizzare. Tu vuoi sempre rinnovare ma ti trovi a rifare le stesse cose che hai fatto l’anno scorso, e questo può essere un problema. Qui bisogna capire come muoversi. Purtroppo c’è un vincolo: la questione economica, per cui fare quello che desideri non è possibile perché non ci sono soldi oppure servono soldi per chiudere un mutuo, per risolvere un problema economico. Ed è proprio questa situazione coercitiva, un po’ di tensione, che limita il tuo spazio, il tuo raggio di azione. Chi poi vive in famiglia o comunque ha dei progetti che non si possono evolvere per questioni tecniche, pratiche, è ancora più agitato;

Pesci. I Pesci potrebbero vivere delle piccole polemiche in amore ma si tratta solo di resistere alla tensione di questo weekend. A essere troppo buoni e comprensivi ci si rimette sempre. Te lo ripeti n continuazione ma poi ci ricaschi. Attenzione perché se una persona non è dalla tua parte, in questo weekend dovresti farglielo notate, magari con gentilezza. Chiedo una cosa a quelli che hanno una crisi in corso, a quelli che sono stati troppo lontani dal partner: se c’è qualcosa che non va parlate ora, non nella seconda parte di agosto. Chi lavora ontano dal partner., perché per questioni pratiche ha un’attività non vicina a casa, deve cercare di consolidare il rapporto adesso perché poi (dopo il 21) ci sarà di nuovo un po’ di lontananza. È tempo di far valere le tue opinioni, le tue sensazioni. Senza alcun tipo di remora.

Maria Mento