Ponte Morandi: Di Maio ritorna a minacciare Benetton: “Ho letto una perizia da brividi”

Nuovamente discussa la questione sul Ponte Morandi. Stavolta a dichiarare la veridicità dei fatti è la perizia del Tribunale di Genova. Gli esperti hanno scritto: “gli unici interventi efficaci risalgono a 25 anni fa”. Rapida la reazione del Ministro del Lavoro Luigi Di Maio.

Il post su Facebook di Di Maio sul Ponte Morandi

Il Vicepremier ha scritto su Facebook: “Ci sono tante cose all’interno della perizia che mettono i brividi. Speriamo si avvii al più presto il procedimento di revoca delle concessioni ad Autostrade per l’Italia“. Di Maio vuole provvedimenti contro la società della famiglia Benetton che sarebbero stato in passato incaricati della manutenzione del viadotto. “Sulla questione c’è bisogno che “il governo sia unito” perché “è il miglior modo per onorare le vittime della tragedia”.

“È inaccettabile la mancanza per 25 anni di interventi significativi di manutenzione, praticamente da quando la competenza ha smesso di essere dello Stato“, scrive Di Maio, secondo il Fatto Quotidiano. ” Il compito nostro è anche quello di fare capire, a questi signori, che il governo adesso li controlla, per impedire che il profitto prevalga sul bene collettivo. Questo è il miglior modo per onorare le vittime della tragedia di Genova”.

La replica delle Autostrade aulla questione

Al post di Luigi Di Maio di tutta risposta le Autostrade hanno replicato. Gli addetti hanno dichiarato che la loro speranza sia riposta nel vedere tutta la verità emergere durante la prossima fase della perizia. Quello che conta è scoprire cosa davvero abbia provocato il crollo del Ponte e come mai nessuno dei sistemi e dei consulenti dedicati al monitoraggio abbiano messo in evidenza un simile rischio.

In tutta aggiunta l’Aspi ha dichiarato che “i difetti evidenziati dalla perizia non erano tali da compromettere la tenuta del ponte”.

È doveroso infine sottolineare che negli anni 2015-2018, fino al 14 agosto, ci sono state delle attività di manutenzione per ben 926 giorni-cantiere, com una media settimanale di 5 giorni a cantiere su 7 giorni. Lavori che sono costati circa 9 milioni di euro.