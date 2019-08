Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi venerdì 2 agosto 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, 2 agosto 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, 2 agosto 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone la prima puntata del programma, dedicato alle bellezze italiane, “Gran Tour RAI”. In seconda serata, il tg della notte.

Su Rai 2 va in onda la partita di pallavolo Italia-Kenia, valida per la qualificazione Olimpica. A seguire, il film “Fratelli di sangue”.

Su Rai 3 va in onda il film “Fiore”: gli adolescenti Daphne e Josh si innamorano perdutamente, ma, il regolamento del carcere minorile nel quale si trovano, vieta qualunque contatto tra maschi e femmine. Subito dopo, va in onda il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Die hard-Duri a morire”: John McClane stavolta se la deve vedere con un pazzo criminale di nome Simon che mira alla riserva d’oro di una banca di Wall Street. A seguire, il film “La Cosa”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata de “La sai l’ultima?”. In seconda serata, la fiction “Elisa di Rivombrosa”.

Su Italia 1 vanno in onda le serie tv “Chicago Med” e “The Brave”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata della serie tv “Tut-Il destino di un faraone”, seguita dalla miniserie “Mondo senza fine”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 segnaliamo il meglio di “X Factor”.

Stasera in tv, la programmazione di venerdì 2 agosto 2019

Rai 1

21:20 Gran Tour RAI

23:30 Tg 1

Rai 2

21:20 Italia-Kenia

23:30 Fratelli di sangue (film)

Rai 3

21:20 Fiore (film)

23:30 Tg3

Rete 4

21:20 Die Hard (film)

23:30 La Cosa (film)

Canale 5

21:20 La sai l’ultima?

00:30 Elisa di Rivombrosa

Italia 1

21:20 Chicago Med

23:30 The Brave

La 7

21:20 Tut

23:30 Mondo senza fine

Maria Rita Gagliardi