Temptation Island 6, Massimo Colantoni sulla ex Ilaria: “Non ha dimostrato l’amore per me con i fatti”

Attraverso le pagine di “Uomini e Donne Magazine”, Massimo Colantoni commenta l’esperienza a “Temptation Island”.

Per Massimo Colantoni ed Ilaria Teolis, l’esperienza a “Temptation Island” si è conclusa nel peggiore dei modi. I due, dopo il falò di confronto, per volere di Ilaria che ha perso fiducia nel compagno, hanno abbandonato il villaggio, che ospitava le coppie del reality show, separatamente.

Attraverso le pagine del magazine di “Uomini e Donne”, Massimo commenta l’esperienza televisiva da poco conclusa:

“Prima di entrare a Temptation Island non mi ero prefissato nessun epilogo, né positivo né negativo, riguardante la nostra relazione. Mi ero solamente ripromesso di vivermi a pieno quest’esperienza e, allo stesso tempo, che lei (Ilaria, ndr) facesse lo stesso”.

Durante i primi giorni di permanenza nel villaggio, Massimo ha legato molto con la tentatrice Federica Lepanto:

“Mi sono avvicinato a lei per una compatibilità caratteriale, o meglio, era la ragazza che in quel momento mi rendeva spensierato e divertente. Sono arrivato al punto di interrompere la conoscenza con Federica perché avevo visto in lei un cambiamento nei miei confronti: se nei primi giorni era semplicemente una conoscenza abbastanza leggera, ho visto che successivamente in lei era scattato qualcosa in più”.

Successivamente, si è avvicinato ad Elena, con la quale ha concluso il suo percorso televisivo:

“Elena mi dava quello di cui avevo bisogno: mi sentivo ascoltato, non mi dava addosso. Ci siamo avvicinati molto e si è creato un ottimo feeling. Ho deciso di affrontare così il mio percorso per vedere fino a che punto mi sarei spinto e fino a che punto sarei riuscito ad arrivare. A un certo punto, però, ho deciso di interrompere la conoscenza con lei e rimanere da solo nel villaggio, perché tutte le domande che mi facevo da giorni avevano trovato una risposta. E la mia risposta è stata che non aveva senso continuare una conoscenza con una ragazza che mi faceva stare bene, se non mi fossi prima confrontato con la mia fidanzata Ilaria”.

Massimo Colantoni sulla ex Ilaria: “Non è stata coerente”

Secondo Massimo, Ilaria, nel suo percorso, ha peccato di incoerenza, soprattutto per l’avvicinamento con il tentatore Javier:

“All’inizio mi ha fatto molto infuriare, non posso negarlo. Con il passare del tempo, però, anche quello che vedevo nei video mi faceva riflettere perché capivo giorno dopo giorno quali mancanze ci sono state da parte mia nei confronti di Ilaria. Non ha mai preso le mie difese davanti alle numerose accuse rivolte a me dal ragazzo single o all’interno del villaggio, considerando che comunque io ero il suo fidanzato. Poi non è stata coerente in tutto il suo percorso di Temptation Island: ha professato un amore folle nei miei confronti, ma non l’ha dimostrato con i fatti”.

Nonostante la conclusione, Massimo parteciperebbe di nuovo al programma:

“emptation Island è stata un’esperienza che rifarei e consiglierei a tutti perché, al di là di esaminare la propria relazione con la propria fidanzata o fidanzato, è un cammino che ti aiuta a livello personale e interiore. Io, ad esempio, in questo mio percorso ho scoperto tanti miei lati caratteriali che neanche conosceevo, o meglio nascondevo. Ho riscoperto tante mie fragilità, tante mie incertezze che poi alla fine, anche confrontandomi con i miei compagni di viaggio, sono diventate le mie forze”.

Maria Rita Gagliardi