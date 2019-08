Inter-Tottenham, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Terzo ed ultimo impegno per l’Inter nella International Champions Cup. A Londra contro il Tottenham la squadra di Antonio Conte cercherà di confermare i progressi mostrati contro Juventus (1-1, gara poi persa ai rigori) e PSG (1-1 in rimonta, gara poi vinta ai rigori).

Continua l’emergenza in attacco per Antonio Conte: non ci sarà ancora Lautaro Martinez, non convocato per la gar contro gli ‘Spurs’.

Questa la lista dei convocati

PORTIERI: Handanovic, Padelli, Berni

DIFENSORI: De Vrij, Skriniar, Ranocchia, D’Ambrosio, Dalbert, Dimarco, Pirola

CENTROCAMPISTI: Brozovic, Sensi, Borja Valero, Joao Mario, Gagliardini, Candreva, Agoumè, Barella

ATTACCANTI: Politano, Perisic, Longo, Esposito, Puscas.

Dove vedere Inter-Tottenham in diretta TV e in streaming?

Inter-Tottenham sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre). L’emittente ha acquisito i diritti dell’International Champions Cup 2019 e ha trasmesso tutte le amichevoli di questo prestigioso torneo estivo. Inter-Tottenham sarà visibile anche in diretta streaming sul sito di Sportitalia (www.sportitalia.com).

Per chi si trovasse all’estero, giacché lo streaming di Sportitalia è bloccato, ci sono alcune soluzioni alternative facilmente trovabili cercando “Sportitalia streaming estero”: non si tratta della soluzione più legale ma comunque si tratta di un caso limite per i connazionali non presenti sul territorio nazionale.

Per i possessori di una smart TV dotata di tecnologia HbbTv sarà possibile accedere a “SI Smart”, la nuova offerta di quattro canali gratuiti di Sportitalia, e vedere la partita in HD