Lo zio di Sarcina: “Francesco potrebbe perdonare Riccardo Scamarcio”

Le dichiarazioni dello zio di Francesco Sarcina al settimanale “Dipiù”, sul presunto tradimento di Clizia Incorvaia con Riccardo Scamarcio.

Si continua a parlare del gossip dell’estate: la separazione tra Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia, a causa del presunto tradimento di lei con Riccardo Scamarcio. Dopo il racconto dell’amico di Scamarcio, secondo il quale Clizia si sarebbe inventata la relazione con l’attore (ve ne abbiamo parlato qui), questa volta a parlare è lo zio di Francesco, leader de Le Vibrazioni, attraverso le pagine del settimanale “Dipiù”.

L’uomo è un autorevole gastronomo e storico della cucina, fondatore della scuola per chef Altopalato a Milano. Toni, fratello del padre di Sarcina, è molto legato al cantante e parla del brutto periodo che Francesco sta vivendo:

“Francesco mi aveva presentato Scamarcio e mi erano sembrati fratelli: ridevano, scherzavano, tra loro c’era grande complicità. Francesco mi parlava spessissimo del suo amico Riccardo, delle loro serate anche con le compagne, quando Scamarcio stava con Valeria Golino e mio nipote con sua moglie Clizia. Mi diceva: “Riccardo è un amico da Oscar”. Ora il mondo gli è crollato addosso: un matrimonio può finire ma se pensi che il tuo migliore amico abbia costruito a mandarlo all’aria la botta è devastante. Francesco si fidava di Scamarcio”.

Secondo Toni, Francesco potrebbe perdonare Riccardo:

“Francesco non ha visto con i suoi occhi il tradimento di Scamarcio, dunque potrebbe anche darsi che la moglie glielo abbia confessato per farlo ingelosire. Forse, passato il ciclone, potrebbe rifletterci, provare a parlare con il suo ex amico”.

Lo zio di Sarcina: “Clizia è sempre stata una donna troppo esuberante”

Secondo Toni, Clizia sarebbe stata sempre una donna fin troppo esuberante per Francesco:

“Francesco vorrebbe accanto a sé una moglie dal profilo basso, più a casa che fuori. E Clizia non è mai stata così: fa la modella, è molto attiva sui social network, le piace apparire, ha una personalità dirompente. Credo che Francesco soffrisse per questo: come le dicevo, per lui la famiglia è al centro di tutto”.

Maria Rita Gagliardi