Matteo Salvini in consolle al Papeete Beach tra selfie, inno di Mameli e cubiste discinte

Stanno facendo discutere le immagini provenienti dal Papeete beach di Milano Marittima, dove si sta svolgendo la festa della Lega Romagna.

Durante il pomeriggio il ministro dell’Interno, vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini è salito in consolle, come già fatto negli anni passati: la sostanziale differenza è che negli anni passati Salvini non ricopriva ruoli istituzionali di estrema importanza come adesso e a qualcuno ha fatto storcere il naso la scelta dell’attuale ministro dell’Interno di presentarsi in costume da bagno dietro la consolle del Papeete.

A torso nudo, con un cocktail in mano, si è prestato a foto e selfie, con dinnanzi al palco copiose avvenenti – e discinte – cubiste.

In suo onore, dalle casse è partito l’inno di Mameli, cantato a scuarciagola dai presenti.

Scene di dubbio gusto, considerando la solennità del nostro inno.

Secondo quanto riportato da Repubblica.it (che ha proposto le immagini in esclusiva, qui le potrete vedere), “dopo qualche minuto Salvini è tornato tra gli amici e i colleghi di partito e di governo, tra cui Lorenzo Fontana, Claudio Durigon e Lucia Borgonzoni, in una zona riservata del bar dello stabilimento balneare”.