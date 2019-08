Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 agosto 2019: l’Ariete viene amato e notato, i Bilancia hanno vissuto uno stress economico

Sabato 3 agosto 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato. Per motivi tecnici, l’oroscopo tornerà venerdì prossimo. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Sabato e domenica sono giornate che i vedono al centro di una lotta che sarà sempre più vincente. E se questa lotta riguarda l’amore meglio così perché sei molto osservato, sei molto amato. Capiterà, anche se sei in coppia, passeggiando in questa estate torrida, magari al mare o in montagna, di essere- diciamo- coì compensato da sguardi piuttosto indiscreti. Con buona pace del partner, se ne hai uno, questo è un momento in cui sei notato;

Toro. Il Toro non deve dimenticare che questo valore importante della terra, della conservazione, è uno stile di vita, quindi non si può essere troppo aleatori nei ragionamenti, non si può vivere di sola fantasia. E poi alcuni progetti di lavoro sono ormai alle porte. Dopo giorno 20 saranno più tangibili e concreti. Cerca di rilassarti perché è un momento in cui sei in polemica con tutti. Anche una parola in più può scatenare l’inferno;

Gemelli. Quelli che hanno qualche conflitto di lavoro dovrebbero cercare di risolverlo. Capisco che ora non sia possibile ottenere il massimo. Forse è il caso di lasciarti andare alle amicizie e all’amore, perché quando ci sono troppi problemi di tipo economico, lavorativo, l’unica soluzione è quella di staccare la spina e divertirsi un po’. Con una persona Ariete o Leone puoi fare grandi progetti;

Cancro. Il Cancro può iniziare a pensare alla libertà. Una libertà che non è tanto lavorativa, perché per molti questa è un’estate di grande impegno, ma amorosa. Non potrebbe essere diversamente. Adesso hai una grande voglia d’amare. Può capitare, pensate, persino ai separati da tempo di ritenere sbagliato un distacco, quindi c’è chi ripensa al passato con nostalgia, c’è chi rimpiange una persona che ha lasciato. Ai Cancro capitano questi momenti di tensione e di ripensamento, anche perché ogni persona che entra nella tua vita in qualche modo diventa un familiare anche se tecnicamente non lo è, quindi anche nell’ambito del lavoro. Spesso i Cancro hanno a che fare sempre con le stesse persone per anni, anche se si lamentano di questo, perché il capo, il collega, diventa quasi un familiare. Poi quando tagli, perché capita a tutti di cambiare, è molto difficile ricostruire intese. Chi ha cambiato percorso nell’ultimo anno, nell’ultimo anno e mezzo, forse è ancora un po’ spaesato.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone quando è contento si vede perché ha uno sguardo splendido e, tra l’altro, è irresistibile. E ora puoi stregare con il tuo sguardo le persone che ti interessano, però non è che cadranno tutti ai tuoi piedi, anche se tu pensi sia giusto così. Però può capitare che molte persone ti osservino con interesse. Vuoi stupire, essere ammirato, oppure persino scandalizzare. A volte il Leone può scandalizzare anche con un’azione che gli altri considerano non generosa ma addirittura privativa o scandalosa. L’astrologia propone e in questo momento ti offre un agosto da sfruttare;

Vergine. Non bisogna dimenticare che questo weekend aiuterà a prendere decisioni importanti. Tutto quello che fai può essere utili per il tuo futuro. Giornate valide per riscattare, vincere, fare qualcosa in più. Non temere perché ora si può ripartire. Chiaro che dipende anche da te, ma di solito la Vergine non mi ha mai dati problemi come astrologo, nel senso che mentre in amore è probabile che anche a fronte di un periodo buono la Vergine abbia delle reticenze, quindi non senta grandi novità, nell’ambito del lavoro invece è tutto molto facile. Quindi, quando c’è una crescita, quando c’è una possibilità, la Vergine non si tira indietro. Dipende, è chiaro, dall’età, dalle circostanze, però per esempio gli studenti possono fare di più e anche le persone più grandi hanno una marcia in più;

Bilancia. Agosto per la Bilancia è un mese di transito, a cavallo tra un luglio pesante e un settembre di opportunità. Lasciamolo trascorrere senza troppi problemi. Chi ha un momento di tensione in corso deve cercare di risolverlo. Chi ha una crisi per colpa di un ex deve cercare di mettersi d’accorso. È sempre una questione di soldi. Io credo che molti Bilancia siano molto preoccupati perché nel lavoro e in amore ci sono state delle tensioni e tutto questo ha comportato anche un certo stress economico;

Scorpione. Non posso escludere che lo Scorpione sia un po’ sottotono, soprattutto quelli che si ritroveranno a settembre il solito lavoro, perché tu avresti voluto farlo meglio e invece c’è stato un passo indietro, e poi se c’è una cosa che lo Scorpione non sopporta è quella di sentirsi tollerato. Se tu senti nel lavoro che le persone non sono dalla tua parte, che non c’è il giusto ambiente, puoi anche dire “Me ne vado”. Certo, non tutti potranno permetterselo, perché alla fine bisogna portare a casa lo stipendio, però in questi giorni, addirittura, potrebbe esserci qualche Scorpione che dice “è meglio che me ne sto a casa, mi prendo le vacanze adesso perché se rimango a lavorare mando a quel paese qualcuno”. Prudenza anche in amore.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario può recuperare nelle relazioni sociali, in amore. Venere, Marte, Giove, Sole favorevoli. Potresti perdere la testa per una persona e le nuove relazioni sono importanti, così come le storie di lunga data. Se incontri una persona piacevole credo che sia il momento giusto per frequentarla. Non precipitarti, come al solito, dai tempo al tempo, perché tu all’inizio di un rapporto ti doni completamente salvo poi ripensarci, quindi tempo al tempo;

Capricorno. Avere a che fare con persone bugiarde, con persone fataliste, non è per te. È un problema perché tu vuoi sempre avere dei riscontri e ora vuoi capire se una persona sta dicendo il vero oppure no. In amore, come ho spiegato, non tutti escono da un periodo facile e adesso ti stai veramente chiedendo se vale la pena ricostruire un rapporto oppure voltare pagina. Le tensioni vanno superate con un po’ di motivazioni, in questo periodo senti più motivazioni per il lavoro che per l’amore, però agosto sanerà le ferite e- con ogni probabilità nella seconda metà di agosto- ci sarà anche un ritorno;

Acquario. L’Acquario vive una fase di lieve tensione che sarà superata giorno dopo giorno però questi sono momenti un po’ pesanti. Tu hai bisogno di tranquillità e se le persone attorno a te non ti danno tranquillità devi stare attento. Devi anche curare un po’ di più il fisico, soprattutto se per colpa di una distrazione, di un eccesso, hai avuto dei problemi. Insomma, fai le cose con calma. Qualche questione da mettere a posto con i parenti o con i figli o anche in amore;

Pesci. Posso dire che la gelosia è un’arma a doppio taglio quindi attenzione. Se c’è una situazione di forti incomprensioni bisogna cercare di risolvere il tutto entro metà agosto perché le coppie fortemente in crisi nella seconda parte di agosto potrebbero pagare pegno se non parlano. Tu tieni le cose dentro. Hai a che fare con una persona limpida? Trasparente? Meglio così. C’è anche chi vuole recuperare un rapporto che ultimamente si è dimostrato un po’ più lontano. Magari l’amore c’è però tu hai visto meno la persona dei tuoi desideri. Credo che sia importante adesso essere più forti in vista di un autunno che ti troverà di nuovo protagonista.

